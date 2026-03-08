La senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, en la oposición, ganó este domingo por abrumadora mayoría ‘La Gran Consulta por Colombia’, con lo cual será candidata de la derecha en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

Josefina Villarreal Paloma Valencia estudió derecho, economía y filosofía en la Universidad de los Andes y escritura creativa en Nueva York.

Con el 61,67 % de las mesas informadas, Valencia obtenía 1.889.294 votos, equivalentes al 56,2 % de los 3.358.024 votos contabilizados hasta ahora en esa consulta y aventajaba en casi 1,2 millones de papeletas a su rival más cercano, Juan Daniel Oviedo, que sumaba 696.468 sufragios (20,7 %).

En la consulta de la derecha participaron nueve candidatos de diferentes partidos opositores al Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro.

Tras los resultados, Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, se pronunció sobre una posible alianza presidencial entre Valencia y Oviedo.

“Es una decisión que deberá tomar Paloma Valencia. Por el doctor Juan Daniel y por los siete compañeros, toda nuestra admiración y aprecio. Los necesitamos en este proceso que se viene. En el caso de Juan Daniel, es un gran ser humano y líder político y demuestra que una persona sin maquinarias, sin estructuras, puede conquistar miles de corazones de los colombianos”, explicó Vallejo.

