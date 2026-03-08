Tras confirmarse la victoria de Paloma Valencia, del Centro Democrático, como la candidata presidencial de la Gran Consulta por Colombia, tras la jornada electoral de este domingo 8 de marzo, David Luna la felicitó y ratificó su apoyo de cara a los comicios presidenciales de mayo próximo.

Lea: Paloma Valencia gana la Gran Consulta por Colombia

A través de un video difundido en sus redes sociales, Luna aseguró que cumplirá la palabra que dio desde el inicio del proceso y que trabajará sin restricciones para apoyar el liderazgo que resultó ganador de la consulta.

“Ganó Paloma y sin restricciones trabajaré para que Colombia tenga, por primera vez, una mujer presidenta. Felicitaciones Paloma Valencia, estoy muy feliz por ti”, expresó.

Con más del 50 % de las mesas informadas, la senadora del Centro Democrático se impuso con más de un millón de votos en su alianza interpartidista de centro-derecha, en la que competía con otros ocho aspirantes, incluido Luna.

Lea: Claudia López se alza con la consulta de centro con más de 300 mil votos

Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane, quien ha dado la gran sorpresa de la jornada electoral, se ha ubicado en el segundo puesto.

Perfil de Paloma Valencia

Josefina Villarreal Paloma Valencia estudió derecho, economía y filosofía en la Universidad de los Andes y escritura creativa en Nueva York.

Valencia, nacida en Popayán, estudió derecho y filosofía en la Universidad de Los Andes; realizó la especialización en Economía en la misma universidad, y estudió la Maestría en Escritura Creativa en la Universidad de Nueva York.

Fue precandidata presidencial en 2018, y electa como Senadora de la República de Colombia para los periodos legislativos 2014 – 2018 y 2018 – 2022.

Ha sido una de las senadoras destacadas y voceras en distintos escenarios del partido Centro Democrático. Fue una líder muy visible del movimiento de Resistencia Civil que promovió el voto por el No en el plebiscito, con el que la ciudadanía derrotó el acuerdo Farc-Santos.

Lea: Este es el plazo en el que puede pedir medio día compensatorio por haber votado en elecciones

Se ha caracterizado por ser una defensora vehemente de los héroes de la patria, y de los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado. Ha sido consistente en defender el sector agropecuario, especialmente el sector panelero y cafetero.Actualmente es miembro de la Comisión Primera, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Paz y Presidente de la Comisión de Instrucción del Senado de la República.