La ex alcaldesa de la capital del país, Claudia López, fue elegida este domingo como la candidata de la ‘Consulta de las soluciones: salud, seguridad y educación’, una coalición de centro, para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

Lea: Paloma Valencia gana la Gran Consulta por Colombia

Con más del 60 % de las mesas informadas, López, del movimiento Imparables, acumula más de 300 mil votos, mientras que su único contendiente, Leonardo Huerta, suma apenas poco más de 20 mil.

Lea: Este es el plazo en el que puede pedir medio día compensatorio por haber votado en elecciones

López no tenía rival, pese a la competencia con Huerta, un desconocido que aceptó entrar en la disputa para que pudiera haber consulta, ante la negativa a participar del exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo, referente del centro en la última década y con dos candidaturas presidenciales en su equipaje.

Perfil de Claudia López

Claudia Nayibe López Hernández nació en Bogotá el 9 de marzo de 1970. Sus estudios universitarios comenzaron con la carrera de biología en la Universidad Distrital de Bogotá. En esa misma época ingresó al movimiento estudiantil por la Séptima Papeleta, que le dio impulso a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

Estudió Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia y cuenta con un diplomado en Gestión de Suelo Urbano en la Universidad Erasmo de Róterdam; con una maestría en Administración Pública y Política Urbana en la Universidad de Columbia, en Nueva York; y un doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad NorthWestern de EE. UU.

Fue alcaldesa de la localidad de Santa Fe de Bogotá. Después senadora por el partido Alianza Verde durante el periodo 2014-2018.

En el año 2017 se presentó como candidata del partido Alianza Verde para las elecciones presidenciales y en marzo de 2018 se vinculó como candidata vicepresidencial del candidato Sergio Fajardo por la Coalición Colombia.

El 27 de octubre de 2019, López ganó las elecciones para la Alcaldía de Bogotá, esto la convirtió en la primera mujer en ganar este cargo en la historia de la capital colombiana.