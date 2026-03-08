La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, ganó este domingo, por amplia ventaja, la consulta interpartidista denominada la Gran Consulta por Colombia, una alianza de centro-derecha que busca derrotar al petrismo en la carrera para llegar a la Presidencia de la República.

Con más del 50% de las mesas informadas, la senadora del Centro Democrático se impuso con más de un millón de votos en su alianza interpartidista.

Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane, quien ha dado la gran sorpresa de la jornada electoral, se ha ubicado en el segundo puesto.

Perfil de Valencia

Valencia, nacida en Popayán, estudió derecho y filosofía en la Universidad de Los Andes; realizó la especialización en Economía en la misma universidad, y estudió la Maestría en Escritura Creativa en la Universidad de Nueva York.

Fue precandidata presidencial en 2018, y electa como Senadora de la República de Colombia para los periodos legislativos 2014 – 2018 y 2018 – 2022.

Ha sido una de las senadoras destacadas y voceras en distintos escenarios del partido Centro Democrático. Fue una líder muy visible del movimiento de Resistencia Civil que promovió el voto por el No en el plebiscito, con el que la ciudadanía derrotó el acuerdo Farc-Santos.

Se ha caracterizado por ser una defensora vehemente de los héroes de la patria, y de los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado. Ha sido consistente en defender el sector agropecuario, especialmente el sector panelero y cafetero.Actualmente es miembro de la Comisión Primera, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Paz y Presidente de la Comisión de Instrucción del Senado de la República.

Noticia en desarrollo...