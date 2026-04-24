La Contraloría General de la República inició un seguimiento estricto a la venta del 32,5 % de las acciones que el Estado colombiano aún posee en Colombia Telecomunicaciones (Movistar). Esta decisión se da luego de que la empresa Tigo asumiera el control mayoritario de la operación, consolidando una de las movidas empresariales más importantes del sector este año.

El objetivo del organismo de control es garantizar que el proceso sea transparente y que el patrimonio público esté protegido durante la transición de la propiedad estatal a manos privadas.

Hacienda y MinTIC deben detallar el uso de $856.000 millones

La Contraloría ha solicitado a los ministerios de Hacienda y de las TIC un informe pormenorizado sobre el destino de los recursos. Se estima que la venta de estas acciones le reportará al país al menos $856.000 millones.

Según el Ministerio de Hacienda, este dinero se incorporará al presupuesto nacional para realizar inversiones estratégicas. La meta es que estos fondos ayuden a cumplir los objetivos de conectividad del país, bajo las reglas de transparencia fijadas en el Decreto 1481 de 2025.

Tigo avanza como el único comprador interesado en la subasta final de Movistar

El proceso de venta ha avanzado a través de etapas rigurosas que alcanzan su punto crítico esta semana.

Tras una primera fase en la que se adjudicaron 3.000 acciones a destinatarios con condiciones especiales, la segunda etapa de precalificación dejó a Millicom Colombia Holding S.A.S. (Tigo) como el único inversionista interesado.

Con un precio de referencia fijado en $772,38 por acción, la subasta definitiva está programada para este 24 de abril de 2026, mientras que el cierre oficial de la transacción y el ingreso de los recursos se prevén para el próximo 29 de abril.

Contraloría pide invertir recursos de Movistar en formación tecnológica

Un análisis de la Contraloría revela que el mayor desafío de Colombia no es solo llevar cables o señal a las regiones, sino cerrar la brecha de conocimiento. Según el Índice de Brecha Digital 2024, el 34,7 % de la desigualdad tecnológica en el país se debe a que los ciudadanos no tienen las habilidades necesarias para usar las herramientas digitales.

Por esta razón, el ente de control ha hecho un llamado para que el dinero de la venta se reinvierta en fortalecer el capital humano. El objetivo es que la inversión no se quede solo en infraestructura, sino en programas que permitan a los colombianos aprovechar la conectividad de manera productiva.

“Mientras existan recursos públicos comprometidos, la empresa continuará siendo sujeto de control fiscal”, advirtió finalmente la Contraloría General.