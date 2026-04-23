El sector bananero colombiano cerró 2025 con resultados históricos, ya que el país se consolidó como el tercer exportador de banano en América Latina, con cerca de 2,6 millones de toneladas enviadas al exterior y ventas por más de 1.300 millones de dólares, tal como lo indicó el presidente de la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura), Emerson Aguirre.

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“Si bien en valor somos el tercer renglón agrícola con ventas al exterior, en volumen ocupamos el primer lugar, ya que del café, que es el principal referente del país, se exportan cerca de 700.000 toneladas”, enfatizó Aguirre.

Además, indicó que el sector mantiene altos niveles de formalidad laboral, con más de 53.000 empleos directos (uno por hectárea), en su mayoría sindicalizados y ubicados en las regiones productoras de Urabá, La Guajira, Magdalena y Cesar. “Somos una de las pocas industrias que tenemos negociación por rama”, dijo.

Cabe señalar que uno de los factores clave para la posición que ocupó el país a nivel de exportación de banano fue el aumento en la productividad, que creció más de 21 % el año pasado, impulsado por condiciones climáticas favorables y mejores prácticas agrícolas.

Como resultado, fue posible producir 2.516 cajas por hectárea (en cada caja van aproximadamente 100 bananos). Sin embargo, para este 2026 el sector bananero de Colombia enfrentará múltiples desafíos derivados de las fuertes lluvias que se han venido presentando.

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De acuerdo al presidente de Augura, las precipitaciones registradas desde enero dejaron más de 1.200 hectáreas inundadas, lo que impactará la producción y llevaría a una caída cercana al 5 % en las exportaciones.

A esta problemática se suma la incertidumbre por la posible llegada del fenómeno de El Niño en el segundo semestre de 2026, lo que podría afectar nuevamente los cultivos.

Por otro lado, el sector enfrenta presiones por los precios en el frente internacional, lo que representa otro desafío para el sector bananero este año.

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Aunque el banano se comercializa en promedio a 10 dólares por caja, los productores que representan gremios como Augura advierten que este valor no refleja el aumento de costos, especialmente en mano de obra e insumos.

Además, Colombia es tomadora de precios en el mercado global, lo que limita su margen de maniobra, según el sector bananero.