Desde el Congreso de Asofondos, el gremio que abarca los fondos privados de pensiones, se pronunció frente a la decisión del Gobierno nacional de ordenar a fondos privados de pensiones trasladar a Colpensiones $25 billones de los ahorros de los afiliados.

En ese sentido, tanto el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, como el de la junta directiva del gremio, Santiago García, calificaron el decreto como una “orden forzada” que se tomó sin tener en cuenta las implicaciones en los portafolios de inversión de los afiliados.

“No se nos ha preguntado qué impacto tiene”, señaló García.

Dentro de ello, Andrés Velasco indicó que esto genera inquietudes jurídicas, financieras y sobre la protección del ahorro pensional.

Ante este escenario, Velasco aseguró que los fondos evaluarán medidas jurídicas. “A nosotros nos toca hacer todo lo que nos corresponda para proteger el ahorro de los pensionados”, afirmó, y agregó que “no descartamos ninguna acción”.

Agregó que no se necesitan más recursos para pagar pensiones, porque Colpensiones recibe cotizaciones suficientes de los afiliados activos.

“No habría base legal para trasladar cerca de $20 billones, ya que esos recursos deben mantenerse como ahorro pensional mientras no exista el fondo correspondiente”, socializó a medios de comunicación.

También sostuvo que Colpensiones está recibiendo más recursos de los que necesita para pagar esas pensiones. “No hay bases jurídicas para solicitar los recursos que no se han pensionado ni de los que ya se pensionaron”.