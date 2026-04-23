Junior sacó este jueves la nómina de convocados para el duelo de este viernes ante el Cúcuta Deportivo, en el estadio General Santander, por la jornada 18 de la Liga I-2026.

En la nómina se destaca la ausencia de varios de los llamados ‘titulares’, entre los que se encuentran Jermein Peña, Yeison Suárez, Juan David Ríos, Jesús Rivas, Kevin Pérez y Teófilo Gutiérrez, este último quien cumple fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

Tampoco está en el listado el mediocampista Guillermo Celis, quien se recupera de un golpe en el hombro que lo sacó del duelo anterior ante Llaneros y que tampoco le permitió entrar entre las opciones a utilizar en este choque ante el cuadro motilón.

La nómina de 20 jugadores está compuesta, en su mayoría, por los jugadores que gozan de pocos minutos en la actualidad. Es el caso de Jean Pestaña, Jhon Navia, Fabián Ángel, Harold Rivera, Jannenson Sarmiento y Cristian Barrios, este último de los llamados titulares, pero que viene apenas regresando de una lesión que los apartó de tres juegos, volviendo la jornada anterior, donde jugó 30 minutos en el triunfo ante Llaneros.

Jugadores como Luis Fernando Muriel, Carlos Bacca y Guillermo Paiva hacen parte del llamado, así como Mauro Silveira, Yimmi Chará, Jhomier Guerrero, Lucas Monzón, Edwin Herrera y Joel Canchimbo. También están los juveniles Daniel Socarras y Dylan Villarreal.

Se espera que el técnico Alfredo Arias utilice un equipo alterno, muy parecido al que usó ante Águilas, con uno que otro cambio.

Los 20 jugadores convocados son:

Porteros: Mauro Silveira y Jefferson Martínez

Defensas: Jean Pestaña, Lucas Monzón, Daniel Rivera, Daniel Socarras, Jhomier Guerrero, Edwin Herrera, Jhon Navia.

Mediocampistas: Harold Rivera, Fabián Ángel, Jannenson Sarmiento, Dylan Villarreal, Bryan Castrillón, Joel Canchimbo, Yimmi Chará, Cristian Barrios.

Delanteros: Guillermo Paiva, Luis Fernando Muriel y Carlos Bacca.