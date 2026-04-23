¡Por fin! A falta de dos fechas para la conclusión de la fase de ‘todos contra todos’, el calendario de la Liga se puso al día. Con los partidos Medellín 2, Chicó 0, y Fortaleza 1, América 2, se acabaron los compromisos pendientes.

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‘El Poderoso’, que está más vivo que nunca en la lucha por meterse en los cuartos de final, derrotó al cuadro ajedrezado en medio de una gran polémica por un claro penalti que no le sancionaron al club tunjano por un supuesto fuera de lugar, que no se apreció en la repetición de televisión y que el VAR no pudo revisar trazando líneas por un inconveniente en el software.

Los goles llegaron a través de Andrés Aedo (en contra), al minuto 23, y Francisco Fydriszewski, al 31. El rojo antioqueño fue dirigido por Juan Botero, entrenador interino, tras la salida de Alejandro Restrepo de la dirección técnica.

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Este triunfo le permitió al Medellín ascender al décimo lugar de la tabla con 23 puntos, los mismos que el noveno (Deportivo Cali) y el octavo (Santa Fe). Así las cosas, las dos últimas fechas están para alquilar balcón.

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América, por su parte, aseguró el tiquete en la siguiente instancia al superar 2-1 a Fortaleza, en un estadio El Campín repleto de aficionados escarlatas. Tomás Ángel, a los 24 minutos, y Yeison Guzmán, a los 64, de penalti, convirtieron los tantos de los ‘Diablos Rojos’.

Andrés Arroyo, a los 86, consiguió el descuento. El cordobés, con pasado en Deportivo Cali, clásico rival del América, celebró poniéndose la camiseta encima de la cabeza y simulando un fantasma, en alusión al descenso de los rojos y el fantasma de la B.

La acción de Arroyo generó un conato de bronca al final del partido cuando varios jugadores del América lo encararon para reclamarle por lo que consideraron una falta de respeto.

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El conjunto que conduce David González sumó 30 puntos y ya aseguró su clasificación a cuartos de final. Están por definirse dos de los ocho cupos. Hay un lote de ocho equipos detrás de esos dos lugares que ahora mismo ostentan el Internacional de Bogotá y el Santa Fe.

Cali, Medellín, Bucaramanga, Millonarios, Águilas y Llaneros todavía tienen opciones vigentes de ingresar al privilegiado grupo.