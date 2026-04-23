La producción de la esperada continuación de ‘El diablo viste a la moda’ ha entrado en su fase final con noticias que han sorprendido a la industria cinematográfica. Disney, a través de su filial 20th Century Studios, ha tomado la decisión estratégica de eliminar la participación de la actriz Sydney Sweeney del montaje definitivo del largometraje.

Lea también: Video | Momento exacto del asesinato de Carolina Flores, exreina de belleza, a manos de su suegra: “Me hizo enojar”

Aunque se trataba de un cameo en el que la artista se interpretaba a sí misma, la compañía ha optado por prescindir de su presencia semanas antes del estreno oficial.

Los informes recientes de medios especializados, como Entertainment Weekly (EW), sugieren que la decisión responde a una política de gestión de riesgos por parte de Disney. La reciente vinculación de Sweeney con campañas publicitarias que han generado debate en redes sociales, específicamente su colaboración con la marca American Eagle, parece ser el detonante.

Desde la corporación la premisa ha sido evitar que cualquier factor externo desvíe la atención del producto principal. Ante las consultas de la prensa, los representantes de la actriz han optado por el silencio declinando realizar declaraciones sobre este recorte en la edición final.

Lea también: Revelan causa de muerte de Celeste Rivas, la menor de edad hallada muerta en el carro del cantante D4vd

Con su estreno programado para el 30 de abril, la secuela retoma la narrativa casi dos décadas después del éxito original de 2006. La trama, escrita por la guionista original Aline Brosh McKenna, sitúa a los espectadores en un contexto mediático radicalmente distinto.

La historia sigue a una Miranda Priestly (interpretada por Meryl Streep) que se enfrenta al declive inevitable de las revistas impresas. Su antigua asistente, Emily Charlton (interpretada por Emily Blunt), ha ascendido hasta convertirse en una ejecutiva de alto nivel en un poderoso grupo de lujo, posicionándose como la principal competidora de Priestly por los presupuestos publicitarios.

En medio de esta lucha de titanes corporativos se encuentra Andy Sachs (interpretada por Anne Hathaway), quien deberá navegar entre sus dos antiguas conocidas mientras el imperio Runway lucha por su supervivencia.

Lea también: ¿Puede construir un segundo piso sin licencia? Esto dice la norma

Bajo la dirección de David Frankel, quien regresa para liderar este proyecto, ‘El diablo viste de Prada 2’ se perfila como uno de los lanzamientos más robustos de la temporada previa al verano. La compañía busca capitalizar la nostalgia del público y la relevancia actual de los temas de poder femenino y transformación digital en el entorno laboral.

Pese a la ausencia de Sweeney, el peso del elenco original —Streep, Hathaway y Blunt— garantiza un interés masivo en la cartelera mundial. La industria observa con atención si este regreso logrará replicar el impacto cultural y financiero de su predecesora, consolidando a 20th Century Studios como un referente de dramas corporativos con un toque de sátira y sofisticación.