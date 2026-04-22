Ampliar una vivienda en Colombia, ya sea para construir un segundo piso o hacer mejoras, suele implicar trámites complejos.

El desafío de Petro al Banco de la República: ¿Es legal un segundo aumento del salario mínimo en un mismo año?

Otorgan libertad condicional al empresario Carlos Mattos, vinculado en el caso Hyundai: estas son las razones

Cámaras de seguridad revelan los últimos minutos con vida del universitario asesinado en estación de TransMilenio: no recibió atención inmediata tras el ataque

Tiene también costos elevados y largos procesos administrativos. Esta realidad ha llevado a que muchas familias opten por construir en la informalidad.

pExels Trabajador en remodelación de casa

¿Qué dice el decreto 1166 de 2025, expedido por el Ministerio de Vivienda?

Pero esto los expone a sanciones, riesgos estructurales e incluso órdenes de demolición. Con el objetivo de facilitar este proceso, el Decreto 1166 de 2025, expedido por el Ministerio de Vivienda, introdujo una excepción que permite realizar ciertas obras sin necesidad de tramitar una licencia de construcción.

Esto no significa que el requisito haya desaparecido por completo.

La norma está dirigida principalmente a familias de bajos ingresos que han sido beneficiarias de subsidios de vivienda. En estos casos, se permite ejecutar intervenciones como mejoramientos, ampliaciones o construcciones progresivas, siempre que estén enmarcadas dentro de programas oficiales como vivienda en sitio propio o subsidios otorgados por el Gobierno o cajas de compensación.

Pexels Obreros en construcción

A pesar de esta flexibilización, las obras no pueden realizarse de forma improvisada. En lugar de la licencia, se exige una carta de responsabilidad técnica, un documento que debe ser firmado por profesionales calificados, como arquitectos o ingenieros, quienes certifican que la construcción cumple con las normas urbanísticas y de sismo resistencia vigentes.

Además, el responsable del proyecto debe instalar una valla informativa visible desde la vía pública, donde se detallen aspectos básicos de la obra y se indique que se realiza bajo el marco de un subsidio de vivienda. Esta medida busca garantizar transparencia y control durante la ejecución.

Angie Rodríguez “destapa” red de presiones y poder bajo la sombra de Juliana Guerrero: “Me gané a mi peor enemiga”

En este contexto, es importante entender que la licencia de construcción sigue siendo obligatoria en la mayoría de los casos. El decreto no elimina este requisito, sino que crea una excepción puntual para facilitar mejoras en viviendas subsidiadas, promoviendo así construcciones más seguras y dentro de la legalidad.