La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial informó a la ciudadanía que, debido a la ejecución de un proyecto de construcción de obras de drenaje urbano, se inició un cierre parcial en la calle 19, avenida Simón Bolívar, entre las carreras 7 y 4. La medida comprende el cierre de un solo carril y estará vigente hasta el próximo 15 de junio.

Durante este periodo, el flujo vehicular permanecerá controlado mientras avanzan los trabajos, que buscan mejorar la infraestructura vial y el sistema de drenaje en este importante corredor de la ciudad.

Las intervenciones se desarrollarán por fases. En una primera etapa, se realizará el cierre de media calzada en el sector norte, permitiendo la circulación por el carril restante y habilitando un contraflujo exclusivo para vehículos livianos. Con esta medida, la vía pasará temporalmente de tres carriles por sentido a dos.

Posteriormente, las obras se trasladarán a la media calzada del sector sur, donde también se mantendrá el tránsito por el carril restante y el contraflujo exclusivo para vehículos livianos.

Rutas alternas y medidas de movilidad

Como principal ruta de desvío, las autoridades recomiendan a los conductores tomar la carrera 15 hacia el norte, desviarse por la calle 17, continuar hasta la carrera 15 y retomar hacia la calle 30.

Además, fueron habilitados dos retornos en las carreras 7 y 4B con la avenida Simón Bolívar, con el propósito de facilitar la incorporación al carril de contraflujo y garantizar la circulación de dos carriles por sentido.

También se implementaron tramos de transición entre 30 y 40 metros en los sectores de las carreras 7, 7A, 4B y 4, con el fin de permitir cambios de carril graduales, mejorar la movilidad y reducir la congestión en la zona.

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial agradeció la comprensión de la ciudadanía durante el desarrollo de estas obras e invitó a todos los actores viales a conducir con precaución y respetar la vida en la vía.