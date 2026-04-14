Con el propósito de obtener una movilidad más segura, eficiente y moderna, la Alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, pone en funcionamiento, a partir de este martes 14 de abril, 4 nuevas intersecciones semaforizadas.

Las nuevas intervenciones semafóricas serán en la calle 98 con carrera 57, la calle 99 con carrera 57, la Avenida Cordialidad (calle 39) con carrera 27 y en la calle 41 con carrera 8, las cuales tienen programación de tiempos ajustada a la demanda vehicular y peatonal. La distribución de los tiempos de los semáforos se adaptará a los distintos momentos del día, priorizando las horas de mayor congestión vehicular.En la calle 99 con carrera 57 el semáforo estará coordinado con los demás semáforos del sector de Buenavista y Torres del Atlántico, para garantizar la circulación de la zona. Por su parte, el de la calle 98 con carrera 57 el semáforo instalado hace parte de la continuidad de las intervenciones realizadas en el corredor de la calle 98, que mejorará el comportamiento vial a lo largo de este tramo.

En cuanto a la calle 41 con carrera 8, se prohibieron todos los giros a la izquierda en esta intersección. Por lo anterior, los conductores que circulan por la carrera 8 desde la avenida Murillo hacia el Jardín Botánico deberán llegar hasta la calle 40B, girarán a la derecha, continuarán hasta la calle 41 y seguirán hacia el norte. Además, quienes circulan por la carrera 8 desde la calle 30 hacia el estadio Metropolitano, girarán a la izquierda en la calle 40B y continuarán hacia el sur y los que circulan por la calle 41 desde el estadio Metropolitano y requieren dirigirse a la avenida Murillo por la carrera 8, tomarán la calle 40B a la altura de la carrera 7G, buscarán a la carrera 8 y continuarán hacia la avenida Murillo.

En cuanto a la Avenida Cordialidad (calle 39) con carrera 2, se prohíben todos los giros a la izquierda en esta intersección por lo que los conductores que circulan por la avenida Cordialidad desde el Centro y se dirigen hacia la calle 30 por la carrera 27 tomarán la carrera 29 hasta la calle 40 y luego buscarán la carrera 27 para continuar hacia la calle 30.

Asimismo, los conductores que circulan por la avenida Cordialidad hacia el Centro y se dirigen hacia la avenida Murillo por la carrera 27, tomarán la carrera 29 hasta la calle 38 y continuarán hasta la carrera 27 y quienes circulan por la carrera 27 desde la avenida Murillo y requieren dirigirse al centro, tomarán la calle 38 hasta la carrera 26 e incorporarse a la calle 39.

Debido a estas nuevas medidas, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial del Distrito invitó al respeto siempre a las señales de tránsito y los semáforos; conducir con precaución y mantenga la paciencia mientras se ajustan los tiempos de circulación; no bloquearlas intersecciones y permita el paso seguro de peatones y ciclistas; respetar los límites de velocidad establecidos en la zona.

“Atendiendo las instrucciones del alcalde Alejandro Char, estos nuevos semáforos hacen parte de la celebración de los 213 años de la ciudad, con el fin de organizar la movilidad en puntos estratégicos. Revisamos datos técnicos que nos permiten tomar decisiones que mejoran la seguridad vial y reducen los tiempos de desplazamiento para todos, porque Barranquilla está de moda”, expresó Yaciris Cantillo Romero, secretaria de Tránsito y Seguridad Vial.