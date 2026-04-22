Barranquilla se ha convertido en faro para muchas industrias que ven a la capital del Atlántico como el escenario perfecto para la innovación y el crecimiento de sus empresas. TaskUs no es ajena a esa tendencia y abrió su sexta oficina en Colombia con 1.000 puestos de trabajo.

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TaskUs, una multinacional norteamericana dedicada a la atención al cliente bilingüe, llega a la ciudad con una apuesta disruptiva: no solo se han enfocado en brindar espacios cómodos para los empleados, sino en el bienestar que emerge como una prioridad dentro de una compañía que los tiene en cuenta en la toma de decisiones como lo expresó Stephan Daoust, Chief Operating Officer de la compañía.

“Todo lo que hacemos está diseñado para generar un resultado positivo para nuestros compañeros de equipo, para nuestra primera línea. Somos una organización que prioriza la primera línea, lo que significa que al tomar decisiones siempre los tenemos en mente. Buscamos crear una experiencia inigualable, disruptiva”, afirmó el directivo en diálogo con EL HERALDO en su visita a la ciudad con motivo de la inauguración de la oficina número seis en Colombia.

Orlando Amador Stephan Daoust, Chief Operating Officer de TaskUs.

La filosofía se basa en ser un “ambiente de trabajo ridículo” (ridiculously work environment) que intentan “fomentar la colaboración” y espacios en los que no solo se propende por el cuidado de la gente no solo desde una perspectiva financiera o física, sino también mental. “Queremos energía”.

Barranquilla se convierte en la tercera ciudad de Colombia a la que llega TaskUs, ya en Cali y Medellín tienen presencia desde hace algún tiempo y vieron en la capital del Atlántico el sitio ideal para su expansión (cuentan con 31 oficinas en todo el mundo distribuidas en 13 países, de los cuales dos son latinoamericanos incluyendo Colombia).

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Barranquilla como polo de desarrollo

“Al elegir una ciudad, evaluamos la infraestructura, conectividad y alianzas con el gobierno y el sector educativo. Pero el ingrediente más importante es el talento. Barranquilla es una ciudad fantástica con un talento excepcional que posee diversas trayectorias, idiomas y experiencias”, sostuvo Daoust.

Orlando Amador

Para esta multinacional lo más importante es “crear oportunidades donde otros no miran”. Y a Barranquilla llegaron pisando fuerte abriendo 1.000 vacantes de empleo que laborarán en sus instalaciones ubicadas muy cerca de la Vía 40 (en Colombia ya han generado 5.000 puestos).

“Solemos construir nuestras sedes en ciudades de nivel 2. Quizás se pregunten: “¿Por qué no en Bogotá?”. Porque creemos en llevar el trabajo a donde vive la gente. Sabemos que hay un gran talento en estas ciudades y queremos que las personas puedan permanecer cerca de sus familias, optimizando su equilibrio entre vida personal y laboral”, agregó el COO.

Orlando Amador

En eso coincide Luis Barreto, Division Vice President Operation para Latinoamérica, que considera a La Arenosa como una “posición estratégica” con una ambiente de negocio que “nos ha dado la bienvenida”. “Aprecian la contribución que aportamos tanto al desarrollo de empleos como a la inversión y los trabajos no directos tanto como directos. Y eso es lo que nos ha llamado a querer seguir invirtiendo en la ciudad”.

Orlando Amador Division Vice President Operation para Latinoamérica.

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Barreto cree que el talento barranquillero tiene las capacidades de moldearse y de entrenarse para lo que son las nuevas tecnologías, “que es lo que estamos haciendo, invirtiendo en la educación existente para los nuevos negocios futuros que son muy tecnológicos”.

Un crecimiento en ascenso

El que estén en la ciudad también se debe al “crecimiento exponencial” de la empresa que, de acuerdo a sus cifras, han llegado a crecer un 90 % en un solo año

“TaskUs tiene una trayectoria ascendente. En 2025, fuimos los de mayor crecimiento en nuestro sector. Pasamos de 6 personas hace 17 años a más de 70,000 colaboradores hoy. Somos un disruptor porque nuestro modelo nos permite retener al talento”, dice con orgullo Stephan.

Orlando Amador

Ese crecimiento se ha basado principalmente en la retención del cliente que es lo que procuran y, consideran, marca la diferencia en el desempeño. “Los clientes buscan un precio competitivo, pero sobre todo resultados. Al invertir en infraestructura y bienestar desde el inicio, eliminamos las preocupaciones externas de nuestra gente (transporte, beneficios, entorno) para que puedan enfocarse exclusivamente en cuidar al cliente”.

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Pero ese ascenso no se logra en solitario, por eso resaltan la labor de otros socios clave como la Alcaldía de Barranquilla, el sector educativo, los medios de comunicación y los contratistas con los que, en un trabajo común, acerca a la multinacional al éxito con su primera oficina en la ciudad.

Orlando Amador

“Colombia facilita los negocios y eso hace que sea mucho más sencillo tomar la decisión de invertir aquí frente a otros lugares. Como siempre digo: “El trabajo en equipo hace que el sueño funcione”. Este proyecto es un sueño que compartimos TaskUs y nuestros aliados, y juntos lo hemos hecho realidad”, cerró Stephan Daoust.