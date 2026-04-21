Consolidándose como una alternativa para miles de emprendedores y microempresarios de Barranquilla frente a los créditos informales conocidos como ‘pagadiarios’, el programa CrediChévere, impulsado por la Alcaldía Distrital, alcanza su hito histórico al superar los 8.000 beneficiarios y el desembolso de más de $20.000 millones desde su creación en 2024.

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‘CrediChévere a tu Barrio’

A través de la nueva estrategia ‘CrediChévere a tu Barrio’, la oferta institucional ha llegado hasta las comunidades focalizadas, eliminando así las barreras de acceso y permitiendo brindar asesoría personalizada a quienes construyen la economía local desde sus negocios.

Demostrando ser un modelo sostenible al registrar un 73% de recaudo y reflejando a su vez la confianza y el compromiso de pago de los barranquilleros; el programa permite financiar capital de trabajo, inversión o pago de deudas anteriores bajo las siguientes condiciones:

Montos: Créditos de hasta 14 millones de pesos.

Plazos: Periodos de pago de hasta 24 meses.

Flexibilidad: Cuotas fijas con periodicidad diaria, quincenal, mensual o anual.

Retanqueo: Posibilidad de acceder a un nuevo crédito, incluso por mayor monto, si el beneficiario cumple puntualmente con sus cuotas.

Iniciando 2026, durante la primera jornada en el barrio Las Américas se atendieron 250 solicitudes, impactando a su vez a residentes de Ciudadela 20 de Julio, Carrizal, La Sierrita, Santo Domingo y 7 de Abril.

En la segunda jornada del pasado 11 de abril en el barrio Las Malvinas, cientos de emprendedores de El Romance, El Bosque, La Gloria, Villa San Pedro y Los Rosales accedieron a procesos de aprobación de créditos, asesoría personalizada e inscripción al programa.

“Fui beneficiaria de un crédito, ya lo pagué y voy para el segundo, es lo mejor que nos ha podido pasar. No queremos saber nada de prestadiarios. Es un préstamo seguro, los intereses son muy bajos, no desaproveches esta oportunidad. No importa estar reportado en Datacrédito, esto de verdad está a otro nivel”, sostuvo Maritza Vásquez, residente del barrio Las Estrellas y microempresaria de comidas típicas y picadas.

El alcalde Alejandro Char destacó la importancia de este programa para el desarrollo económico de los trabajadores de los sectores formales e informales de la ciudad. “Queremos que los emprendedores crezcan, que trabajen con ganas, con alegría y entusiasmo para salir adelante. Estamos acompañando a quienes todos los días construyen ciudad desde sus emprendimientos”, expresó el mandatario.

Por su parte, Ana María Aljure, gerente de Ciudad, enfatizó en la transparencia y accesibilidad del proceso y cuyo objetivo primordial es liberar a los comerciantes de las presiones de los prestamistas informales.

“Con CrediChévere hoy acceden a un crédito justo y cómodo para impulsar sus negocios. Queremos que sepan que estos recursos están disponibles 100% de parte de la Alcaldía para la gente y que no necesitan intermediarios”, puntualizó la gerente.

¿Cómo acceder a CrediChévere?

Los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos básicos:

Ser persona natural mayor de 23 años. Residir en Barranquilla. Tener una actividad productiva en la ciudad con al menos un año de antigüedad.

Para iniciar el proceso, la documentación debe cargarse a través de la página oficial www.credichevere.com.

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