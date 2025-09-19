Los emprendedores y microempresarios de Barranquilla continúan cumpliendo sus sueños gracias a CrediChévere, el programa de inclusión económica impulsado por la Alcaldía Distrital. En esta ocasión, el alcalde Alejandro Char entregó 250 nuevos créditos por un valor total de $638 millones, destinados a fortalecer pequeños y medianos negocios de la ciudad.

A través de su cuenta de X, el mandatario destacó que ya son más de 6.000 familias beneficiadas y más de $15.000 millones desembolsados en menos de año y medio, lo que se traduce en más oportunidades, seguridad, empleo y progreso para los barranquilleros.

“Este programa respalda a nuestros emprendedores, madres cabeza de hogar y pequeños comerciantes que todos los días trabajan con berraquera para salir adelante. Además de los créditos, gracias a la Cámara de Comercio los capacitamos y acompañamos para que sus negocios crezcan, así que vamos por más”, expresó.

Durante la entrega, Char insistió en la importancia de confiar en el acompañamiento del Distrito y en la capacidad de los comerciantes locales. “Vale la pena soñar en grande. Ustedes tienen que pensar en grande, sin miedo, cuentan con nosotros. Si ustedes sueñan en grande y piensan en el bienestar de su familia, esto no lo para nadie. Barranquilla será un éxito total y se convierte en el mejor banco de toda Colombia: un banco que piensa en la gente y en el negocio de su gente”, aseguró.

Una de las beneficiarias fue Daniris Avendaño, comerciante del barrio Las Gardenias, quien recibió un crédito para potenciar su refresquería. “Me siento alegre y agradecida con el fortalecimiento que le ha dado el alcalde Alex Char a mi proceso y al de todos los beneficiados. Yo vendo refrescos, micheladas, jugos y frutas, y ahora con este crédito espero expandir mi negocio, meterle más productos y arreglar mi carrito que lo tenía un poco dañado”, comentó.

Más detalles

CrediChévere es una iniciativa de la Alcaldía de Barranquilla que ofrece financiamiento justo y accesible a quienes desarrollan actividades económicas tanto en la formalidad como en la informalidad. El programa busca responder a tres grandes desafíos: promover la inclusión financiera, ofrecer una alternativa al ‘gota a gota’ y apoyar el emprendimiento local.

Los créditos se dirigen a personas naturales o jurídicas con negocios en la ciudad, priorizando a mujeres con actividad productiva, madres cabeza de hogar y vendedores formales e informales del Centro y de los mercados populares. Con este respaldo, el Distrito busca consolidar un ecosistema de oportunidades que fortalezca el desarrollo económico y social de las familias barranquilleras.