En la más reciente sesión del Comité de Orden Público de Sincelejo fue aprobada la constitución de un fondo permanente de recompensas. Con esto la administración que lidera el alcalde Yahir Acuña Cardales busca seguir consolidando los buenos resultados que en materia de seguridad ha tenido en los últimos 22 meses.

Adicional a ello fue habilitada la línea telefónica 3213945528 para que la ciudadanía de a conocer informaciones importantes para la seguridad, es decir, sobre hechos delictivos que puedan frustrarse y/o esclarecerse. También lo pueden hacer a través del 123 de la Policía Nacional.

El alcalde de la ciudad invita a la ciudadanía a participar en la construcción de mejores entornos de seguridad y para ello puede aportar información que será recompensada y de la que garantizan absoluta reserva.

En dicho comité también acordaron que en las próximas horas harán el lanzamiento del Cartel de los Más Buscados en Sincelejo, “integrado por objetivos de alto valor responsables de los delitos de homicidio y concierto para delinquir”.

A su vez Acuña Cardales destacó el trabajo que viene realizando la fuerza pública y que permitió la captura, en Sincelejo, de hombres y mujeres señalados de haber participado en crímenes ocurridos en el Centro y en la zona sur de la ciudad.

“Hoy podemos decir que las familias de las víctimas encontraron justicia gracias al trabajo conjunto de nuestra administración, la fuerza, la Fiscalía, la judicatura y la ciudadanía activa”, dijo el mandatario en un reporte en vivo a través de las redes sociales al término del Comité de Orden Público de Sincelejo.

