Poco a poco se van conociendo detalles de lo ocurrido en la noche del jueves 18 de septiembre en el municipio de Baranoa, donde una niña de tan solo 11 años de edad fue asesinada en medio de un atentado sicarial que iba dirigido contra dos hombres.

La menor de edad se encontraba en la terraza de su casa en el barrio La Primavera cuando sujetos armados que se movilizaban en un motocarro atentaron contra dos hombres en plena vía, sin embargo, un proyectil alcanzó a la pequeña.

La niña fue trasladada de urgencia a un centro asistencial y luego remitida a un hospital de mayor complejidad. Allí, el personal médico logró reanimarla tras un paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, pese a los esfuerzos por mantenerla con vida, falleció debido a la gravedad de la herida.

Hipótesis del atentado

De momento se conoció que los dos hombres heridos, y contra quienes supuestamente iba dirigido el ataque sicarial, fueron identificados como Jaider Gomez Morales y José Carlos de la Hoz Rodriguez.

Ante esto, el coronel John Harvey Peña Riveros, comandante de la Policía del Atlántico, dio detalles de estos hechos en diálogo con EL HERALDO.

“Sobre las 9 y 15 de la noche, un comerciante sale con su empleado de su establecimiento para su residencia y son interceptados por cuatro sujetos que venían un motocarro, atentan contra la humanidad de estas personas, salen lesionadas pero una bala de esta acción lesiona y mata a la niña, lamentablemente. Estamos en labores de indagación porque estamos explorando muchas probabilidades”, mencionó el coronel Peña.

El alto oficial mencionó cuáles son las dos hipótesis que se barajan: que el hecho esté relacionado con el tema del ‘gota a gota’, ya que las víctimas, aparentemente, se dedicaban a este oficio de préstamo de dinero informal; o por microtráfico.

“Aparentemente estas dos personas están dedicadas al comercio ilegal denominado ‘Gota a Gota’, y pues inicialmente estamos estableciendo si por el producto del gota a gota, que es una economía ilegal, también haya sido el atentado. Y la otra es que el encargado de recoger los recursos había tenido un enfrentamiento en Soledad con unos criminales por temas de microtráfico y estamos también tratando de establecer realmente si fue producto de este hecho que fue el ataque sicarial”, explicó.

Dolor en la comunidad

La noticia corrió rápidamente por las calles del municipio. Vecinos y allegados expresaron su dolor por la partida de la niña, recordando que su madre es una profesional de la salud muy apreciada en Baranoa. La tragedia ha dejado un sentimiento de indignación y zozobra en la comunidad.

“Es un hecho que enluta a todo el municipio”, expresó uno de los residentes del sector, quien pidió mayor seguridad y presencia de las autoridades.