Consternación y dolor. Esos son los sentimientos que hoy embargan a la comunidad de Baranoa, donde fue asesinada una niña de 11 años de edad en medio de un ataque sicarial que iba dirigido contra dos hombres que resultaron heridos.

De manera preliminar se conoció que, aparentemente, los sujetos se dedican a ser cobradiarios.

El hecho ocurrió hacia las 9:15 de la noche del jueves 18 de septiembre en inmediaciones de la calle 22 con carrera 22. La menor, hija de una médica reconocida en el municipio, se encontraba en la terraza de su casa en el sector conocido como La Costeña cuando se registró el ataque y un proyectil la alcanzó.

La niña fue trasladada de urgencia a un centro asistencial y luego remitida a un hospital de mayor complejidad en Baranoa. Allí, el personal médico logró reanimarla tras un paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, pese a los esfuerzos por mantenerla con vida, falleció debido a la gravedad de la herida.

La menor fue trasladada de urgencia a un hospital en Baranoa, donde los médicos lucharon por salvarle la vida antes de confirmar su fallecimiento.

En redes sociales, los vecinos, allegados y familiares de la menor de edad lamentaron su trágica muerte y piden que caiga el mayor peso de la ley sobre los responsables, quienes no han sido identificados y tampoco se ha dado con su paradero.

¿Quiénes son los heridos?

Este medio conoció la identidad de los dos hombres que resultaron heridos: Jaider Gomez Morales y José Carlos de la Hoz Rodriguez.

EL HERALDO conversó con el coronel John Harvey Peña Riveros, comandante de la Policía del Atlántico, sobre los hechos ocurridos en ese municipio y sobre lo que se conoce hasta el momento.

El alto uniformado señaló que los hechos son materia de investigación y no se descarta que el ataque tenga relación con el oficio de préstamo de dinero informal, al que aparentemente se dedicaban las víctimas de este atentado sicarial.