La indolente violencia ha tocado nuevamente al municipio de Galapa. Esta vez, un adulto mayor fue asesinado a bala en horas de la tarde de este jueves 18 de septiembre, cuando se encontraba dentro de su residencia.

El hecho de sangre ocurrió en el barrio Manga de Pital, exactamente en la carrera 15 # 47-5.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Luis Fernando Povea Jiménez, de 79 años de edad, quien se desempañaba como un comerciante por el sector donde vivía.

De acuerdo con el testimonio de las personas que se encontraban por el sitio, a eso de las 4:00 p. m., el adulto mayor se encontraba en el interior de su residencia reparando unos zapatos.

En ese momento, un desconocido se acercó hasta la entrada de la vivienda e ingresó sin tocar la puerta. Al observar a Povea en una de las habitaciones, este le preguntó por el paradero de sus sobrinas.

Sin embargo, el adulto mayor le manifestó que vivía solo en la casa, por lo que el sujeto le apuntó con un arma de fuego y le disparó en el rostro para luego escapar a bordo de una motocicleta junto con su cómplice, quien le esperaba afuera de la vivienda.

Tras el ataque armado, la comunidad rápidamente alertó a las autoridades sobre el hecho, por lo que una patrulla del cuadrante se trasladó hasta el sitio e inició la persecución de los criminales, logrando la captura del parrillero.

El hoy privado de la libertad fue identificado por la Policía como Kleber Eliécer Reales Arias alias Kleber, de 19 años de edad. De acuerdo con Inteligencia, Reales es señalado de pertenecer a la estructura criminal ‘Los Pepes’, como también el autor material del homicidio.

La Policía Metropolitana de Barranquilla informó que al sujeto le figuraban dos anotaciones judiciales por hurto y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

EL HERALDO conoció por medio de una fuente judicial que, uno de los allegados de la víctima había tenido una discusión con alias Kleber el pasado 11 de septiembre en el barrio San Francisco de Galapa y debido a este problema, recibió constantes amenazas de muerte de esta persona.

Asimismo, vecinos del sector revelaron que el miércoles 17 de septiembre, a eso de las 11:00 de la noche, dos sujetos que se movilizaban en una moto realizaron cinco disparos a la fachada de la vivienda donde se perpetró el homicidio.

Alias Kleber fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de homicidio y fabricación, tráfico y porte de arma de fuego o municiones.