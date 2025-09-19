Un homicidio con arma de fuego conmocionó en la tarde del jueves al municipio de Juan de Acosta. El hecho ocurrió hacia las 6:30 p.m. en la invasión Villa Fidela, un sector rural del municipio.

La víctima fue identificada como Juan Carlos García Alba, de 32 años, quien recibió cuatro impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. Testigos relataron que varios sujetos, aún sin identificar, arribaron al lugar, desenfundaron una pistola y dispararon en repetidas ocasiones antes de huir.

Residentes del sector trasladaron de inmediato a García Alba al hospital local, donde, pese a los esfuerzos del personal médico, se confirmó su fallecimiento.

Las autoridades locales informaron que unidades del Nuevo Modelo del Servicio de Policía, en coordinación con la SIJIN y el SIPOL, adelantan labores de investigación y recolección de pruebas para dar con el paradero de los responsables. Hasta el momento, no se conocen hipótesis sobre los móviles del crimen.