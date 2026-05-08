Las autoridades judiciales adelantan investigaciones para esclarecer el homicidio de Francisco Daniel Cornieles Prado, de 21 años, ocurrido en el sector de la carrera 33 con calle 21 del barrio Rebolo, en la localidad Suroriente de Barranquilla.

El ataque se registró hacia las 4:00 de la tarde de este jueves 7 de mayo, cuando la víctima se encontraba en el exterior de su residencia. De acuerdo con la información suministrada por familiares, al lugar llegaron tres hombres en motocicleta y dos de ellos, que viajaban como parrilleros, desenfundaron armas de fuego y dispararon en repetidas ocasiones contra el joven.

Tras la balacera, Cornieles Prado fue llevado de urgencia al Nuevo Hospital Barranquilla, pero los médicos confirmaron que había llegado sin signos vitales.

El reporte de las autoridades señaló que el joven recibió al menos seis impactos de bala en distintas partes del cuerpo.

Durante la inspección técnica de la escena del crimen, peritos del CTI de la Fiscalía recolectaron 24 vainillas de diferentes numeraciones, elemento que ahora hace parte del material probatorio dentro de la investigación.

Según las primeras indagaciones, el crimen estaría relacionado con diferencias internas entre integrantes del grupo delincuencial Los Costeños, organización que mantiene injerencia criminal en esa zona de la ciudad.

Información recopilada por los investigadores señaló que la víctima presuntamente integraba dicha estructura bajo el mando de alias Chote.