La violencia volvió a golpear al municipio de Soledad con el asesinato de Alfredo José Escorcia Flórez, de 32 años, quien fue ultimado a tiros en la noche de este jueves 7 de mayo en el barrio Villa Soledad.

El crimen ocurrió hacia las 9:30 p. m. en la calle 50 con carrera 17C, sector donde la víctima residía. Según relataron moradores de la zona, Escorcia Flórez caminaba por el lugar cuando fue interceptado por un hombre que se movilizaba a pie y que, sin mediar palabra, abrió fuego en repetidas ocasiones.

El albañil cayó gravemente herido sobre la vía pública tras recibir múltiples impactos de bala en distintas partes del cuerpo, entre ellas el pecho, abdomen, costado izquierdo y pierna derecha.

Tras el ataque, habitantes del sector dieron aviso a las autoridades, que llegaron minutos después para acordonar el área y adelantar las primeras diligencias judiciales.

Las primeras hipótesis señalaron que el crimen estaría relacionado con disputas internas entre grupos delincuenciales que mantienen confrontaciones por el control territorial y las denominadas fronteras invisibles en el municipio.

De acuerdo con información conocida por los organismos de inteligencia, en el sector tiene presencia el grupo delincuencial Los Pepes, bajo el mando de alias Fulvio. Asimismo, se indicó que la víctima presuntamente tendría vínculos con la banda ‘Los Papalópez’.

Escorcia Flórez registraba anotaciones judiciales por porte de estupefacientes, según información recopilada por las autoridades.