Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Juan Carlos Orozco Orozco, conocido con el alias de ‘El Nene’, tras su captura en la ciudad de Santa Marta, en el departamento del Magdalena.

La detención se produjo en el sector del mercado público, en el barrio Centro de la capital samaria, en un operativo adelantado por detectives de la Sijín de la Policía Metropolitana de Barranquilla, en coordinación con el CTI de la Fiscalía, en cumplimiento de una orden judicial emitida por un juzgado del Atlántico.

El general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, había confirmado días antes la captura de este individuo, señalado de actuar como sicario al servicio del grupo delincuencial organizado Los Pepes.

De acuerdo con las investigaciones, alias El Nene es requerido por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego o municiones. Las autoridades lo vinculan con al menos nueve hechos de homicidio ocurridos durante 2026, relacionados con disputas por el control territorial de economías ilegales, especialmente el tráfico de estupefacientes y las extorsiones.

Las indagaciones también establecieron que el capturado tenía injerencia criminal en las localidades Suroccidente y Metropolitana de Barranquilla, así como en el municipio de Galapa, donde presuntamente operaba bajo las órdenes de su padre, conocido con el alias de Ñía, señalado como jefe de zona de dicha estructura.

Entre los casos que se le atribuyen figura el homicidio de Geisel David Guzmán Camargo, ocurrido el 8 de marzo de 2026 en el barrio Santo Domingo de Barranquilla.

Asimismo, las autoridades indicaron que Orozco Orozco registraba dos anotaciones judiciales previas por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego.

El alto oficial reiteró que este resultado hace parte de la ofensiva institucional contra el homicidio y otras conductas delictivas, destacando el trabajo articulado entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.