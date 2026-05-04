Un nuevo hecho de violencia se registró en el municipio de Malambo, donde un conductor de motocarro fue asesinado en la noche del domingo en zona rural de esta localidad.

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La víctima fue identificada como Carlos Alfredo Briceño Salazar, quien se movilizaba en un motocarro de color azul que prestaba servicio en el municipio de Soledad.

De acuerdo con información de las autoridades, el hecho ocurrió en el kilómetro 6 de la vía que conduce al corregimiento de Caracolí en Malambo.

Habitantes del sector alertaron a las autoridades tras escuchar varios disparos con arma de fuego. Al salir a verificar lo ocurrido, encontraron el motocarro encendido a un costado de la vía y, a pocos metros, el cuerpo sin vida del conductor.

Declaraciones de testigos indican que la víctima recibió al menos cinco impactos de bala. Hasta el momento, se desconocen las circunstancias en las que se produjo el ataque.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del homicidio, aunque se conoció que la zona donde ocurrió el hecho es de injerencia de la banda Los Pepes, lo que hace parte de las líneas de investigación.