El corregimiento de Caracolí se prepara para celebrar una de sus festividades culturales más representativas con la realización del Reinado Intercorregimental del Atlántico Caracolí XVI 2026, evento que reunirá la tradición, la cultura y el talento de los territorios rurales del departamento.

La Alcaldía de Malambo y el Instituto Municipal de Cultura de Malambo informan a la opinión pública y a los diferentes corregimientos del departamento del Atlántico que esta décima sexta versión del certamen se realizará oficialmente el próximo 21 de marzo de 2026 en el corregimiento de Caracolí.

Para esta edición, 10 corregimientos del departamento del Atlántico participarán en el certamen, cada uno representado por una candidata que llevará consigo las tradiciones, costumbres y el orgullo cultural de su territorio.

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Entre los corregimientos que ya han confirmado su participación se encuentran Isla Cabica, Puerto Giraldo, La Aguada, Bohórquez, Caimital, Santa Rita, Salgar, Paluato, San José de saco. comunidades que aportan identidad, historia y diversidad cultural al desarrollo de esta importante celebración.

El evento contará además con la participación de la anfitriona del corregimiento de Caracolí, Yoilen Rico Navarro, quien tendrá el honor de representar a su comunidad y dar la bienvenida a las delegaciones participantes, reafirmando el espíritu cultural y la hospitalidad de este territorio.

El Reinado Intercorregimental del Atlántico tiene como objetivo exaltar la cultura, preservar las tradiciones y fortalecer el sentido de identidad y pertenencia de los territorios rurales, además de promover el desarrollo social, turístico y cultural de la región.

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Durante la jornada se desarrollarán diferentes actividades culturales y artísticas que permitirán mostrar la riqueza folclórica del departamento, convirtiendo este certamen en una vitrina para destacar las raíces, el talento y la diversidad cultural de los corregimientos participantes.

La organización del evento reafirma su compromiso de garantizar el adecuado desarrollo del certamen, brindando el respaldo logístico y cultural necesario para que esta versión XVI continúe consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes del departamento del Atlántico.

El Reinado Intercorregimental del Atlántico Caracolí XVI 2026 será una gran celebración que reunirá a las comunidades en torno a la cultura, la tradición y el orgullo por nuestras raíces.