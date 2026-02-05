Las poblaciones de Malambo y Soledad, pertenecientes al área metropolitana de Barranquilla, han pasado horas de terror tras casos de sicariato registrados entre la mañana y tarde de este miércoles 4 de febrero.

La racha criminal empezó hacia las 11:50 de la mañana, cuando fueron asesinadas dos personas en el corregimiento de Caracolí, jurisdicción de Malambo.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, las víctimas permanecían en el patio de un domicilio y hasta ese punto llegó un pistolero para acabar con sus vidas tras impactarlos con proyectil de arma de fuego en repetidas ocasiones.

Testigos mencionaron a las autoridades que el criminal portaba un suéter blanco y arribó hasta el sitio en una motocicleta Bóxer de color negro. Al parecer habría actuado solo.

Por otro lado, se dijo que muerte de los dos individuos fue instantánea y que las autoridades trabajaban en la identificación de ambos.

Versiones de los propios pobladores de Caracolí señalaron que los hombres habrían llegado desde el barrio La Central de Soledad luego que los citaran en el lugar donde se produjo el ataque. Aunque también se ventiló que los dos sujetos “estaban escondidos en el sitio”.

Redes Sociales Un policía custodia el lugar donde se cometió el doble homicidio en Caracolí, Malambo.

En redes sociales personas lamentaron la muerte de uno de los hombres, incluso postearon fotos de la víctima, pero no se alcanzó a precisar su identidad.

Cabe mencionar que los cuerpos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal para confirmar sus identidades.

Primer crimen en Villa Katanga

A eso de las 12:30 del mediodía, en el barrio Villa Katanga de Soledad, se presentó el primer caso de sicariato que dejó sin vida a Omar Elías Gutiérrez Escobar, de 24 años.

La muerte de este joven sucedió en la carrera 17C con calle 57, punto al que comúnmente acudía la víctima a vender chatarra y elementos de reciclaje.

Testigos dijeron que el joven fue ultimado en la puerta de una chatarrería por el parrillero de una motocicleta que transitaba por el lugar. Tras el acto, el pistolero y su cómplice huyeron del lugar. Mientras que la víctima fue auxiliada y trasladada a un centro asistencial y allí se confirmó su deceso.

Las autoridades confirmaron que el lugar de los hechos correspondía a una zona de injerencia del GDO ‘Los Pepes’.

Crimen en Villa Esperanza

A las 2:20 de la tarde de ayer fue reportado el ingreso a la Clínica Campbell de Malambo de Luis Fernando De la Rosa Mendoza, quien fue atacado a tiros en una vivienda del barrio Villa Esperanza, en la misma población.

Archivo Imagen de referencia.

Allegados de la víctima dijeron que esta estaba en la terraza del inmueble y recibió al menos tres balazos de manos de desconocidos que pasaron en una motocicleta.

De la Rosa tenía unos 3 meses de vivir en el sector donde fue tiroteado y la Policía indicó que en la jurisdicción tiene injerencia el GDO ‘Los Costeños’.

Nuevo caso en Villa Katanga

A eso de las 4:30 de la tarde, en el barrio Villa Katanga de Soledad y cerca del lugar donde se cometió el primer crimen, fue acribillado Carlos Mario Sánchez Camargo, un mototaxista de 53 años de edad y conocido con el apodo de El Cacha.

Los hechos ocurrieron cuando la víctima llegaba a una droguería de la carrera 18 con calle 56, en el sector en mención, y fue atacado a balazos por el parrillero de una motocicleta que transitaba por el lugar.

Los testigos dijeron que los sujetos huyeron del lugar, mientras que la víctima quedó tendido sin signos vitales en el lugar de los hechos.

Fuentes judiciales señalaron que la víctima habría recibido amenazas por parte de ‘Los Costeños’, en especial un sujeto conocido con el alias de ‘05’.

Las investigaciones de los cuatro casos fueron asumidas por miembros del CTI de la Fiscalía.