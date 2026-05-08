Tres presuntos delincuentes, presuntamente provenientes de Barranquilla, fueron capturados en las últimas horas por la Policía Metropolitana de Valledupar, en la carrera 18 D, con avenida Simón Bolívar, por su presunta participación en los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y receptación, logrando además la incautación de elementos utilizados para actividades delictivas.

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Los capturados fueron identificados como: Hermógenes Alarcón, alias Pipo, de 48 años; Jhon Prada, alias Yoyo, de 46 años; y Carlos Conde, alias Guara, de 48 años, quienes estarían relacionadas con la modalidad de hurto mediante el uso de dispositivos electrónicos inhibidores de señal.

Durante el procedimiento fueron incautados un vehículo, una pistola calibre 9 mm, munición, un proveedor, inhibidores de señal, datáfonos, teléfonos celulares, un equipo portátil y un disco duro, elementos presuntamente utilizados para vulnerar sistemas de seguridad y sustraer pertenencias del interior de vehículos estacionados.

El comandante de la Policía Metropolitana, coronel Germán Alexander Gómez Aranguren, la acción de los investigadores judiciales permitió neutralizar la acción delictiva, retirar de circulación elementos tecnológicos empleados para la comisión de hurtos y garantizar la seguridad de la ciudadanía en la ciudad.

De acuerdo con la verificación de información judicial, los capturados presentaban anotaciones judiciales que refuerzan las labores de control adelantadas por la Policía Nacional para contrarrestar la reincidencia en conductas delictivas en la región.