Como Jorge Johan Leal Robles, fue identificado el hombre que falleció en un accidente de tránsito en la vía que comunica a Besote con Aguachica, sur del Cesar, la tarde del pasado miércoles. La víctima quien era docente de inglés y conocido en la región por su profesión, se movilizaba en una motocicleta y chocó contra un vehículo de carga pesada.

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Transeúntes que se percataron del accidente intentaron auxiliarlo, pero al verificar ya se encontraba sin signos vitales.

Este docente impartía sus conocimientos en el Centro Educativo Luis Alberto Badillo del corregimiento Besote, donde toda la comunidad educativa se encuentra lamentando su deceso. Lo describieron como una persona entregada a su profesión y en especial a los niños, que no solo les enseñaba ingles sino también los motivaba a seguir en sus estudios.

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Desde Aducesar, seccional Aguachica lamentó su deceso indicando que había iniciado sus labores académicas el pasado 24 de febrero y en corto tiempo dejó su huella como excelente profesor y compañero de trabajo, con el que se ganó el cariño y respeto de sus compañeros y estudiantes.

“A nombre del magisterio de Aguachica, expresamos nuestras condolencias a sus padres también profesores: Barbara Robles Maldonado (pensionada), Jorge Leal (I. E. Laureano Gómez Castro), a sus hermanos, Jorban y Cesar Leal Robles, demás familiares y al cuerpo docente del Centro Educativo Luis Alberto Badillo Quintero, del Corregimiento de Besote”, manifestó la agremiación sindical.

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