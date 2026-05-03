En el sector de Sanin Villa, zona rural de Río de Oro, sur del Cesar, se registró un hecho violento en contra de una buseta del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que tenía como ruta Santa Marta- Ocaña, Norte de Santander, al parecer, con el traslado de un privado de la libertad que iba a cumplir una detención domiciliaria.

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Se estableció que al transitar por dicho sector, los funcionarios fueron emboscados por sujetos desconocidos obligándolos a detener el vehículo, bajarse y entregar el armamento. Seguidamente el carro del Inpec fue completamente incinerado.

De estos hechos fueron testigos varias personas que se encontraban en un restaurante a orilla de la carretera y grabaron como la buseta fue prendida en fuego.

Versiones preliminares por parte de las autoridades, al parecer, el ataque violento habría sido planificado por los individuos desconocidos ya que presuntamente se desconoce el paradero del detenido. En este caso los funcionarios del Inpec resultaron ilesos, al igual que la ciudadanía en los alrededores.

Ente estos hechos, el ministro de Justicia y Derecho, Jorge Iván Cuervo, mediante X expresó: “Rechazo el ataque contra guardianes del @INPEC_Colombia en la carretera que de Santa Marta conduce a Ocaña, en operativo de traslado de un privado de la libertad. Les fue robado el armamento e incinerado el vehículo. No hubo víctimas fatales ni lesionados. Se investiga autoría”.

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También se estableció por denuncias ciudadanas que en las últimas horas se han registrado disparos, al parecer, de fusil, disparos en distintos sectores del municipio, por tanto la comunidad permanece en sus viviendas y con temor.