Hace pocas horas fue reportado un acto delictivo en el que fue incinerado un vehículo que era utilizado para la distribución de gaseosas en tiendas en el área rural de Riohacha.

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De acuerdo con la información preliminar, el automotor fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta, quienes intimidaron al conductor y a su acompañante, obligándolos a descender del vehículo para posteriormente prenderle fuego.

Según las primeras indagaciones, este hecho estaría relacionado con posibles acciones de carácter extorsivo.

El caso se registró en horas de la mañana de este martes 21 de abril, en el corregimiento de Tigreras.

Pese al peligro que representaba acercarse al vehículo en llamas, la comunidad aprovechó para sustraer los productos que estaban a bordo.

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Se conoció que la Policía Nacional activó de manera inmediata un dispositivo de búsqueda y localización de los responsables, así como labores investigativas en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, con el fin de esclarecer lo ocurrido y dar con la captura de los implicados.

De igual manera, se han reforzado las acciones de control y acompañamiento en la zona, garantizando la seguridad de los comerciantes y transportadores.

Finalmente, la entidad policial invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que afecte la tranquilidad y convivencia a través de la línea 165 o ante la patrulla más cercana. Además, hace un llamado a la comunidad a no ceder ante presiones de grupos delincuenciales y a denunciar oportunamente este tipo de situaciones.

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