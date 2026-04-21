El arroz es uno de los alimentos más consumidos en el mundo y en Colombia, pero no todos los tipos son iguales.

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Su valor nutricional, textura y tiempo de cocción dependen del procesamiento al que se somete el grano.

Elegir correctamente puede marcar la diferencia tanto en sabor como en beneficios para la salud.

Elegir correctamente el arroz puede marcar la diferencia tanto en sabor como en beneficios para la salud.

Beneficios del arroz blanco

El arroz blanco es el más común en los hogares. Durante su procesamiento pierde la cáscara, el salvado y el germen, quedando principalmente el endospermo, según Harvard Health Publishing.

Esto le da varias ventajas porque se cocina más rápido, es más fácil de digerir y tiene una textura suave. Por eso es ideal para preparaciones diarias como sopas, guarniciones o salteados.

El arroz blanco es el más común en los hogares. Durante su procesamiento pierde la cáscara, el salvado y el germen, quedando principalmente el endospermo, según Harvard Health Publishing.

Beneficios del arroz integral

A diferencia del blanco, el arroz integral conserva todas sus capas naturales, lo que aumenta su contenido de fibra y micronutrientes, indicó HSN Store.

Según los expertos tiene mayor valor nutricional, índice glucémico más bajo y textura más firme. Eso sí, requiere más tiempo de cocción y mayor cantidad de agua.

Pexels Arroz integral

Beneficios del arroz parbolizado

El arroz parbolizado pasa por un proceso de vapor a presión antes de ser pulido, lo que modifica su estructura, según la Academia Española de Nutrición y Dietética.

Por eso sus granos se mantienen sueltos, evita que se deshaga y resiste mejor la cocción. Por eso es muy utilizado en paellas, arroces caldosos y comidas preparadas.

Pexels Arroz parbolizado

Ya queda en su decisión cuál elegir al cocinar y cuál le sirve más. Por ejemplo si quiere que se haga mucho más rápido es el arroz blanco.

Si por el contrario debe tener una dieta saludable, debe utilizar el arroz integral. Para las recetas más elaboradas utilice arroz parbolizado.