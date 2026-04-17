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Y es que su preparación, aparentemente básica, esconde detalles técnicos que marcan la diferencia entre un resultado común y uno memorable.

Igualmente es como a usted le guste que quede el huevo, pero en términos generales le indicaremos cómo puede lograrlo.

Y es que la preparación del huevo, aparentemente básica, esconde detalles técnicos que marcan la diferencia entre un resultado común y uno memorable.

Lograr un huevo con clara bien cocida, bordes crujientes y yema líquida sigue siendo una referencia de destreza culinaria. Aunque hay muchas personas que no les gusta.

Aunque se trata de un plato económico y cotidiano, su ejecución depende de factores clave como la calidad del huevo, la temperatura del aceite y la técnica utilizada.

Los expertos coinciden en que no existe un único método, pero sí principios fundamentales que garantizan un resultado óptimo.

1. Elegir un huevo fresco y de buen tamaño

La frescura es fundamental. Los huevos más frescos mantienen mejor su forma y ofrecen una textura más consistente al freírse.

2. Controlar la temperatura del aceite

El aceite preferiblemente de oliva virgen extra debe estar bien caliente, alrededor de 180 °C. Esto permite que la clara se cocine rápidamente y se forme la característica puntilla crujiente.

3. Usar la sartén adecuada

Se recomienda una sartén pequeña, entre 18 y 20 centímetros, para controlar mejor la cocción y lograr que el huevo quede compacto.

4. No cascar el huevo directamente en la sartén

Romper el huevo en un recipiente aparte evita restos de cáscara y permite deslizarlo suavemente en el aceite caliente.

5. Bañar el huevo con su propio aceite

Con ayuda de una espátula o cuchara, se puede ir vertiendo aceite caliente sobre la clara para que se cocine de manera uniforme sin necesidad de voltearlo.

6. Cuidar el punto de la yema

La clave está en retirarlo a tiempo, la yema debe quedar líquida, cubierta por una ligera película que mantenga su estructura.

7. Añadir la sal al final

Este detalle evita alterar la textura durante la cocción y potencia el sabor justo antes de servir.