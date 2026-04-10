Hasta hace muy poco, el Nodavirus de Mortalidad Encubierta —conocido por sus siglas en inglés como CMNV (Covert Mortality Nodavirus)— era un problema exclusivo de la industria acuícola. Identificado por primera vez en 2009, este patógeno se había detectado en más de 49 especies acuáticas, causando lo que los científicos denominaban “mortalidad encubierta”: pérdidas masivas y silenciosas en granjas de camarones y peces, sin que los animales mostraran señales clínicas evidentes en sus etapas tempranas. Lo que nadie había previsto era que ese mismo agente llegaría, décadas después, a instalarse en el tejido ocular de personas.

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En marzo de este año, la revista científica Nature Microbiology publicó un estudio que cambió el mapa de los virus emergentes: por primera vez en la historia, se documentó la asociación entre el CMNV y una enfermedad ocular en humanos. El hallazgo, procedente de investigaciones realizadas en China, representa un hito sin precedentes: el CMNV se convierte así en el primer virus de origen marino vinculado directamente con una patología específica en personas.

Qué es el CMNV y por qué logró cruzar la barrera entre especies

El CMNV pertenece a la familia Nodaviridae, un grupo de virus de ARN monocatenario sin envoltura, con una cápside icosaédrica de entre 25 y 33 nanómetros. Su genoma está dividido en dos segmentos: uno que codifica la enzima replicativa y otro que forma la cápside viral, lo que le permite replicarse con eficiencia en el citoplasma de las células huésped.

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Una característica clave es su alta estabilidad ambiental: puede persistir en agua, sedimentos y sistemas de cultivo intensivo durante lapsos prolongados, lo que facilita su circulación en entornos donde humanos y animales marinos coexisten.

Según la Organización Mundial de Sanidad Animal, este virus puede provocar tasas de mortalidad de hasta el 80% en poblaciones de camarones. La expansión de la acuicultura intensiva, junto con la alta densidad de organismos y la movilidad global de especies, crea las condiciones propicias para que estos patógenos evolucionen y encuentren nuevos huéspedes.

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El caso del CMNV no ocurre en aislamiento: es la consecuencia directa de un sistema en el que la presión ambiental y la interacción humano-ecosistema favorecen nuevas rutas de transmisión.

Así fue como descubrieron la presencia del Nodavirus CMNV en humanos

El estudio publicado en Nature Microbiology analizó a 70 pacientes en China que presentaban una enfermedad ocular llamada Uveítis Anterior Viral con Hipertensión Ocular Persistente (POH-VAU, por sus siglas en inglés), una condición que hasta ese momento no tenía causa identificada.

Cuando los investigadores examinaron los tejidos oculares de estos pacientes, encontraron partículas virales con una similitud genética de casi el 99% respecto a las cepas del CMNV presentes en organismos acuáticos.

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No bastó con detectar el virus: para confirmar que era el responsable de la enfermedad, los investigadores reprodujeron la infección en modelos experimentales con ratones, y los animales desarrollaron los mismos signos clínicos observados en los pacientes humanos.

Este doble hallazgo —detección viral en tejido humano y reproducción experimental de la enfermedad— refuerza significativamente la hipótesis de causalidad y sitúa al CMNV como el agente responsable de esta nueva patología emergente.

Así ataca el CMNV: los síntomas que pueden terminar en ceguera

A diferencia de otros virus que generan enfermedades sistémicas, el CMNV muestra una afinidad particular por el tejido ocular, lo que lo hace especialmente inusual dentro del mundo de las zoonosis.

Los síntomas que presenta la enfermedad POH-VAU incluyen:

Inflamación ocular persistente.

Enrojecimiento.

Visión borrosa

Elevación de la presión intraocular.

Si no se detecta y trata a tiempo, el daño retinal puede volverse permanente y derivar en pérdida total de la visión.

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Este comportamiento recuerda al efecto que el virus ya causaba en sus huéspedes originales: investigaciones previas habían documentado daños severos en el tejido ocular de camarones infectados naturalmente con CMNV, con presencia masiva de partículas virales en células de la retina, células cónicas y otras estructuras del ojo. El patrón, al parecer, se repite en humanos con una precisión inquietante.

Cómo se contagia el CMNV

Los estudios epidemiológicos identificaron que en al menos el 71% de los casos analizados, los pacientes tenían antecedentes de contacto directo con mariscos crudos, ya fuera por manipulación sin protección o por consumo de productos del mar sin cocinar.

La principal vía probable de entrada del virus al organismo humano es a través de microlesiones en la piel o el contacto directo con mucosas, especialmente los ojos, durante el manejo de productos acuícolas.

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Hasta el momento no existe evidencia de transmisión de persona a persona, y los casos confirmados se concentran en China y algunas regiones de Asia. Sin embargo, dado que el CMNV está presente en ecosistemas marinos de todo el mundo y puede encontrarse tanto en especies de cultivo como silvestres, la comunidad científica lo considera un riesgo emergente global, especialmente en países con alto consumo de mariscos.

El riesgo del contagio de CMNV en América Latina y las medidas de prevención

En México, el CMNV ya figura entre los agentes monitoreados por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), aunque hasta la fecha no se han reportado casos humanos confirmados en el país.

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En Colombia y otros países latinoamericanos con importantes industrias camaroneras, el escenario de exposición es comparable, por lo que los especialistas llaman a reforzar los protocolos de bioseguridad y las prácticas individuales de higiene.

Las recomendaciones de los científicos son: