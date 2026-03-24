Un reciente hallazgo del Instituto del Cáncer Wilmot ha generado preocupación al revelar que el glutatión, conocido por sus beneficios antioxidantes, podría ser utilizado por células cancerosas como fuente de energía.

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Este descubrimiento cuestiona la seguridad del consumo de suplementos antioxidantes en altas dosis, especialmente en personas con enfermedades oncológicas.

El glutatión es una molécula compuesta por aminoácidos que cumple funciones clave en la protección celular frente al daño oxidativo. Durante años ha sido considerado un aliado para la salud.

Lo más interesante es que al bloquear este proceso en modelos experimentales, el crecimiento tumoral disminuye de forma significativa.



Esto sugiere que interferir en el uso del glutatión podría convertirse en una estrategia prometedora dentro de futuras terapias contra el… pic.twitter.com/rJ8zhFmKLR — Comunidad Biológica (@Bio_comunidad) March 20, 2026

Pero el estudio publicado en Nature indica que las células tumorales pueden descomponer este antioxidante para obtener nutrientes esenciales, como la cisteína.

La investigación demuestra que, en condiciones de escasez de nutrientes, las células cancerosas desarrollan la capacidad de utilizar el glutatión disponible en su entorno para sobrevivir y multiplicarse.

Durante años, el glutatión fue considerado un antioxidante clave que protege a nuestras células del daño y el estrés oxidativo.



Sin embargo, un estudio reciente ha mostrado algo inesperado: ciertos tumores pueden captar glutatión del entorno y utilizarlo activamente.



Dentro de… pic.twitter.com/fjqJcIzhW2 — Comunidad Biológica (@Bio_comunidad) March 20, 2026

Este proceso metabólico les permite adaptarse y continuar creciendo incluso cuando otras fuentes de energía son limitadas o bloqueadas por tratamientos.

Asimismo, el equipo liderado por Isaac Harris identificó que al bloquear la forma en que los tumores utilizan el glutatión, se puede reducir su crecimiento.

Esto abre la puerta al desarrollo de terapias dirigidas que ataquen específicamente esta vía metabólica sin afectar de manera significativa a las células sanas.

LA HUELLA METABÓLICA DEL EJERCICIO EXTREMO El ejercicio de resistencia extremo induce una depleción sistémica de metabolitos, alterando β-oxidación, metabolismo del glutatión y aminoácidos semi-esenciales. Estos cambios se asocian con mayor fatiga y estrés oxidativo, revelando… pic.twitter.com/1qoFPCVKmR — José López Chicharro (@ChicharroJL) February 14, 2026

Uno de los puntos clave del estudio es la diferencia entre obtener antioxidantes de alimentos naturales y consumirlos en forma de suplementos concentrados.

Los expertos advierten que el uso excesivo de estos productos podría, en ciertos casos, favorecer el desarrollo del tumor en lugar de prevenirlo.

Shutterstock/Shutterstock Esto abre la puerta al desarrollo de terapias dirigidas que ataquen específicamente esta vía metabólica sin afectar de manera significativa a las células sanas.

Mientras que una dieta rica en frutas y verduras sigue siendo recomendada, el consumo de suplementos sin supervisión médica puede implicar riesgos.

Por ello, los especialistas recomiendan consultar siempre con un profesional de la salud antes de incorporar este tipo de productos a la rutina diaria.

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Aunque el estudio se centró en el cáncer de mama, los investigadores consideran que este mecanismo podría repetirse en otros tipos de tumores.

El objetivo ahora es desarrollar tratamientos que bloqueen estas fuentes alternativas de energía y limiten el crecimiento del cáncer.

También aclaran que este descubrimiento no implica que el glutatión sea perjudicial en todos los casos, pero sí resalta la importancia de evitar su consumo indiscriminado.