La gelatina sin sabor, también conocida como grenetina, es un ingrediente común en postres, pero cada vez gana más popularidad como opción saludable para consumir sola.

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Aunque su sabor es neutro y no siempre resulta rico, sus propiedades nutricionales la convierten en un alimento interesante para quienes buscan mejorar su bienestar de forma sencilla.

Aunque el sabor de la gelatina es neutro y no siempre resulta rico, sus propiedades nutricionales la convierten en un alimento interesante para quienes buscan mejorar su bienestar de forma sencilla.

¿Qué aporta la gelatina natural?

Uno de los principales componentes de la gelatina es el colágeno, una proteína clave para el cuerpo. Según información de News Medical Today, este alimento también contiene aminoácidos esenciales como glicina y prolina.

Estos nutrientes cumplen funciones importantes en el organismo, especialmente en la piel, las articulaciones y el sistema digestivo.

Pexels Uno de los principales componentes de la gelatina es el colágeno, una proteína clave para el cuerpo.

Beneficios de consumir gelatina sin sabor

1. Favorece la digestión

La gelatina contribuye al funcionamiento intestinal, ayudando a mejorar el tránsito digestivo y facilitando la absorción de nutrientes.

2. Apoya las defensas del organismo

Gracias a sus aminoácidos, puede contribuir al fortalecimiento del sistema inmunológico, ayudando al cuerpo a responder mejor ante enfermedades.

3. Puede mejorar la calidad del sueño

La glicina presente en la gelatina se ha relacionado con la relajación del cuerpo. Estudios publicados por Elsevier indican que este compuesto puede favorecer un descanso más profundo.

4. Contribuye a una mejor apariencia física

El colágeno y la queratina ayudan a mantener la piel firme, además de fortalecer el cabello y las uñas.

5. Aporta hidratación

Al estar compuesta en gran parte por agua, la gelatina puede complementar la hidratación diaria, aunque no sustituye el consumo de líquidos como el agua o jugos naturales.

Pexels Receta para preparar una deliciosa gelatina de fresas con crema.

¿Es bueno consumir la gelatina natural a diario?

La gelatina sin sabor puede formar parte de una dieta equilibrada, especialmente para quienes buscan alimentos bajos en calorías y fáciles de preparar.

Sin embargo, es recomendable combinarla con otros alimentos como frutas para obtener una nutrición más completa.

Así puede preparar la gelatina sin sabor

Ingredientes:

1 sobre de gelatina sin sabor (7 a 10 g)

1 taza de agua fría

1 taza de agua caliente

Preparación:

Vierta el contenido del sobre en el agua fría y deje reposar entre 5 y 10 minutos. Esto permitirá que la gelatina absorba el líquido y se expanda.

Agregue el agua caliente poco a poco y mezcle bien hasta que la gelatina se disuelva completamente. No deben quedar grumos.

Deje enfriar a temperatura ambiente y luego lleve a la nevera por al menos 2 a 4 horas, hasta que cuaje.

FREEPIK Gelatina sin sabor

Le puede agregar jugo natural (naranja, fresa, piña), endulce con miel o stevia y también puede mezclar con frutas picadas.

Es importante que sepa que no la hierva directamente, porque pierde sus propiedades, mezcle bien para evitar textura irregular y consúmala como complemento, no como reemplazo de comidas.

Si le gusta, puede tomarla como como bebida, puede beberla después de disolverla en agua caliente, antes de refrigerarla.