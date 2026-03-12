Con la llegada de la Cuaresma, el restaurante FiorDi extiende su invitación a los barranquilleros y visitantes para disfrutar de una experiencia gastronómica donde los sabores del mar son protagonistas. Fiel a su espíritu innovador y a su tradición de maridaje con vinos, el establecimiento destaca en esta temporada una selección de preparaciones ideales para quienes prefieren opciones frescas y ligeras sin renunciar al sabor.

Entre las apuestas especiales se encuentran Pastas y Riosotto, con una combinación generosa de ingredientes marinos que evoca la tradición mediterránea; así como el Róbalo o Salmón preparado a la Meunière, a la Pimienta o a las Finas Hierbas, recetas clásicas que resaltan la textura y frescura del pescado con salsas delicadas y aromáticas.

La propuesta también se extiende a sus pizzas de mariscos, que fusionan la tradición italiana con ingredientes del mar. Destaca la Pulpo, con salsa pomodoro, mozzarella, pulpo marinado en paprika picante, pimientos y tomates secos; la Carpaccio de Salmón, con queso mozzarella, carpaccio de salmón, rúgula y parmesano; y la Marinera, opciones que amplían la experiencia para quienes buscan sabores intensos y combinaciones creativas.

Para quienes desean explorar varias preparaciones en un solo plato, la Trilogía de Salmón ofrece una experiencia completa: salmón al horno acompañado de salsas a la Meunière, a la Pimienta y a las Finas Hierbas. Otra opción que promete conquistar paladares es la de Dados de Róbalo en tempura con cebollitas encurtidas y salsa tártara, una mezcla de crocancia y suavidad pensada para compartir.

Más que un restaurante, una experiencia

Con más de 15 años de trayectoria, FiorDi nació como una cava de vinos impulsada por la pasión de su propietario, Pedro Salzedo, por el buen maridaje. Con el tiempo, el espacio evolucionó hasta convertirse en un referente gastronómico de la ciudad, integrando a su carta pizzas artesanales, sushi, carnes, hamburguesas y más de 200 platos que combinan sabores del mundo.

Durante esta temporada, además de su propuesta de mar, el restaurante continúa ofreciendo su servicio permanente de desayunos desde la primera hora del día y almuerzos entre las 12:00 m. y las 4:00 p.m., opciones que se mantienen en carta para quienes buscan alternativas completas en cualquier momento.

Espacios renovados para compartir en familia

En su sede ubicada en la carrera 51B #79 -60, FiorDi se ha consolidado como un punto de encuentro para reuniones familiares, encuentros sociales y eventos empresariales. Su sede principal cuenta con amplios salones, cava de vinos, aire acondicionado, herramientas tecnológicas y conexión a internet, lo que lo convierte también en un espacio ideal para coworking.

Pensando en las familias, el restaurante lanzó FiorDi Kids, una iniciativa que incluye menú infantil y un área de juegos en su sede de la carrera 51B con calle 79, permitiendo que padres e hijos disfruten simultáneamente de la experiencia.

A esto se suma la comodidad de su parqueadero propio con más de 60 espacios disponibles entre sótano y primera planta, un valor agregado para quienes buscan tranquilidad al momento de salir.

Tradición e innovación que evolucionan

Actualmente, FiorDi comercializa alrededor de 2.000 pizzas mensuales, una cifra similar en unidades de sushi, y cerca de 20 cajas de vino al mes, manteniendo viva su esencia vinícola con catas y experiencias de maridaje. Además, la marca genera más de 60 empleos en la ciudad, consolidándose como un actor importante en la dinámica gastronómica local.

En esta Cuaresma, la invitación es clara, redescubrir los sabores de este icónico restaurante en sus sedes: carrera 51B #79 -60, centro comercial Le Meridiem, centro comercial Plaza del Parque y Centro comercial Mall Plaza donde se combina tradición, innovación y calidez.