El Burger Master 2026 volvió a demostrar por qué es uno de los eventos gastronómicos más importantes del país.

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Durante la semana del 20 al 26 de abril, los colombianos salieron masivamente a apoyar a sus restaurantes favoritos, logrando la venta de más de tres millones de hamburguesas.

La iniciativa, liderada por Tulio Recomienda, no solo impulsó el consumo en el sector gastronómico, sino que también convirtió a las ciudades en puntos de encuentro para los amantes de este plato.

El evento mantuvo en expectativa tanto a participantes como a comensales, quienes siguieron de cerca la competencia entre restaurantes por destacar con sus propuestas. Fotografías, reseñas y videos compartidos por los usuarios se convirtieron en parte clave de la experiencia.

Cabe recordar que en ediciones anteriores se han alcanzado cifras récord, superando incluso los 3,3 millones de hamburguesas vendidas en una sola semana, lo que evidencia el impacto del Burger Master en la industria.

Tras finalizar la jornada, Tulio Recomienda agradeció a los asistentes y votantes por hacer posible el éxito del evento, destacando el papel de los consumidores en el crecimiento de este fenómeno gastronómico en el país.

Estos fueron los ganadores del Burger Master 2026

Bogotá:

Godo Facts Food

Bícono

El Chori Charrúa

Camacho’s

Pigasus

Mención especial: Ovejo

Cajicá:

Oveja Negra

Chía:

La Oveja y el Lobo

Zipaquirá:

Vulgar Bistró

Tenjo:

The Club

Villeta:

Dulcinea Bar y Josper

Mosquera:

The Family House

Fusagasugá:

B de Burger

Madrid:

Pepes Burger

Ubaté:

Bandido Burger Bar

Choachí:

La Cocina de V

Tabio:

Ruta 77

Funza:

Burger House

Cota:

El Establo

Ubaque:

Lipari Rooftop

Medellín:

Bunker Burger

LF Burger

Bramante

Chum Burgers

Animal Cocina

Mención especial: Masfinca

Envigado:

Rib Eye Parrilla & Bar

Sabaneta:

Inmerso

Itagüí:

Mat Burger and Grill

Bello:

La Plaza Hamburguesera

Copacabana:

Momentos Burger

Caldas:

Épico Food Club

Marinilla:

Big Mama

Carmen de Viboral:

Big Mama

Rionegro:

Pigasus

El Retiro:

Frank’s

La Ceja:

Casa Cheester

Girardota:

Retro Smash

Caucasia:

LF Burger

Guarne:

Provecho

Cali:

Qrico

Big Billy

Juan Juan Parrilla

Smash Burger Lab

Brazz

Tuluá:

Ata Burguer

Palmira:

Carbónica

Jamundí:

Smash Burger Lab

Buga:

Vati Express

Bucaramanga:

La Hamburguesería 20.15

Oso Burgers

Camacho’s

Lobo Burger

Restor

Mención especial: Artesano

Girón:

Burgos Gastro House

Floridablanca:

Camacho’s

Piedecuesta:

Hamcho

Lebrija:

Bávaros

Barrancabermeja:

Chatarra

The Buffalo House

The Boss

Lobo Burger

Freedogs

Armenia:

Custom Burgers

Niko Burger

Food Project

La Bocata

Angus Burger

Quimbaya:

La Fábrica

Filandia:

Taurus Steak House

Calarcá:

El Mordisco

Popayán:

Magno Smash

Don Hidalgo

El Sabio Gastrobar

Háblame Perrito

Siete American Kitchen

Manizales:

Qrico

Güeritos

Burger Partner

The Boss Burger

Porkos

Barranquilla:

Tropique

Camacho’s

Machete Burger

Barbecue Garage

Coliseo Sports Bar

Puerto Colombia:

Cargo

Cartagena:

Plaza Central

Cargo

El Burgués

Blazar Burgers

Vagabundo

Turbaco:

Cargo

Neiva:

Hamburgo

Georky’s Burger

Berriondo

Prabha Burguers

Hamburguesas del Fuego

Pitalito:

Corner Burger FC

Garzón:

Burger Dog

Montería:

Historia Legendaria

La Chula Restobar

Mandato Gastro Pub

Mitchel’s

El Roble

Lorica:

Baruka

Sahagún:

Sir Angus

Villavicencio:

Gryngos

Hands On Burger

Hamburguesería 10/10

Bacoa’s

Prime

Acacías:

La Bucaramanía

Granada:

Container Food

Pereira:

Calde Burger

The Viking Burger

Angus Burger

Grill Comida Urbana

Once Once Burgers

Santa Rosa de Cabal:

Royal Food and Friends

Dosquebradas:

The Viking Burger

Santa Marta:

The Bull

The Cartel Burger & Ribs

Octava Burgers

Smoke House

Ibiza

Ibagué:

Angus Burger

Papitas y Compañía

Amador

Negra Burger

El Fantasma

Pasto:

Vangora

22 Street

Biela

Parrilleros Fast Food

Migrante

Ipiales:

Biela

Valledupar:

The Brothers

Brangus Burger

Luca’s Food

Yopal:

1800 Steak House

Majuca Hamburguesería

Foodbox Burger

Benditas Burgers

Crocante

Tunja:

Asado del Gordo

Hamburguesas del Fuego

Tiger Food

House Hamburguesería

Buffalo Beef Burger

Florencia:

Alma de Res

Rústicos

Baron Burger Boss

Homeshake

Voraz

Ocaña:

El Burro Burger

Vacanos

The Beer House

Leticia:

Herencias de Mãe

El Santo Ángel

Ámbar

Sincelejo: