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Por:  Redacción SEO

El Burger Master 2026 volvió a demostrar por qué es uno de los eventos gastronómicos más importantes del país.

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Durante la semana del 20 al 26 de abril, los colombianos salieron masivamente a apoyar a sus restaurantes favoritos, logrando la venta de más de tres millones de hamburguesas.

La iniciativa, liderada por Tulio Recomienda, no solo impulsó el consumo en el sector gastronómico, sino que también convirtió a las ciudades en puntos de encuentro para los amantes de este plato.

El evento mantuvo en expectativa tanto a participantes como a comensales, quienes siguieron de cerca la competencia entre restaurantes por destacar con sus propuestas. Fotografías, reseñas y videos compartidos por los usuarios se convirtieron en parte clave de la experiencia.

Cabe recordar que en ediciones anteriores se han alcanzado cifras récord, superando incluso los 3,3 millones de hamburguesas vendidas en una sola semana, lo que evidencia el impacto del Burger Master en la industria.

Tras finalizar la jornada, Tulio Recomienda agradeció a los asistentes y votantes por hacer posible el éxito del evento, destacando el papel de los consumidores en el crecimiento de este fenómeno gastronómico en el país.

Estos fueron los ganadores del Burger Master 2026

Bogotá:

  • Godo Facts Food
  • Bícono
  • El Chori Charrúa
  • Camacho’s
  • Pigasus
  • Mención especial: Ovejo

Cajicá:

  • Oveja Negra

Chía:

  • La Oveja y el Lobo

Zipaquirá:

  • Vulgar Bistró

Tenjo:

  • The Club

Villeta:

  • Dulcinea Bar y Josper

Mosquera:

The Family House

Fusagasugá:

  • B de Burger

Madrid:

  • Pepes Burger

Ubaté:

  • Bandido Burger Bar

Choachí:

  • La Cocina de V

Tabio:

  • Ruta 77

Funza:

  • Burger House

Cota:

  • El Establo

Ubaque:

  • Lipari Rooftop

Medellín:

  • Bunker Burger
  • LF Burger
  • Bramante
  • Chum Burgers
  • Animal Cocina
  • Mención especial: Masfinca

Envigado:

  • Rib Eye Parrilla & Bar

Sabaneta:

  • Inmerso

Itagüí:

  • Mat Burger and Grill

Bello:

  • La Plaza Hamburguesera

Copacabana:

  • Momentos Burger

Caldas:

  • Épico Food Club

Marinilla:

  • Big Mama

Carmen de Viboral:

  • Big Mama

Rionegro:

  • Pigasus

El Retiro:

  • Frank’s

La Ceja:

  • Casa Cheester

Girardota:

  • Retro Smash

Caucasia:

  • LF Burger

Guarne:

  • Provecho

Cali:

  • Qrico 
  • Big Billy
  • Juan Juan Parrilla
  • Smash Burger Lab
  • Brazz

Tuluá:

  • Ata Burguer

Palmira:

  • Carbónica

Jamundí:

  • Smash Burger Lab

Buga:

  • Vati Express

Bucaramanga:

  • La Hamburguesería 20.15
  • Oso Burgers
  • Camacho’s
  • Lobo Burger
  • Restor
  • Mención especial: Artesano

Girón:

  • Burgos Gastro House

Floridablanca:

  • Camacho’s

Piedecuesta:

  • Hamcho

Lebrija:

  • Bávaros

Barrancabermeja:

  • Chatarra
  • The Buffalo House
  • The Boss
  • Lobo Burger
  • Freedogs

Armenia:

  • Custom Burgers
  • Niko Burger
  • Food Project
  • La Bocata
  • Angus Burger

Quimbaya:

  • La Fábrica

Filandia:

  • Taurus Steak House

Calarcá:

  • El Mordisco

Popayán:

  • Magno Smash
  • Don Hidalgo
  • El Sabio Gastrobar
  • Háblame Perrito
  • Siete American Kitchen

Manizales:

  • Qrico
  • Güeritos
  • Burger Partner
  • The Boss Burger
  • Porkos

Barranquilla:

  • Tropique
  • Camacho’s
  • Machete Burger
  • Barbecue Garage
  • Coliseo Sports Bar

Puerto Colombia:

  • Cargo

Cartagena:

  • Plaza Central
  • Cargo
  • El Burgués
  • Blazar Burgers
  • Vagabundo

Turbaco:

  • Cargo

Neiva:

  • Hamburgo
  • Georky’s Burger
  • Berriondo
  • Prabha Burguers
  • Hamburguesas del Fuego

Pitalito:

  • Corner Burger FC

Garzón:

  • Burger Dog

Montería:

  • Historia Legendaria
  • La Chula Restobar
  • Mandato Gastro Pub
  • Mitchel’s
  • El Roble

Lorica:

  • Baruka

Sahagún:

  • Sir Angus

Villavicencio:

  • Gryngos
  • Hands On Burger
  • Hamburguesería 10/10
  • Bacoa’s
  • Prime

Acacías:

  • La Bucaramanía

Granada:

  • Container Food

Pereira:

  • Calde Burger
  • The Viking Burger
  • Angus Burger
  • Grill Comida Urbana
  • Once Once Burgers

Santa Rosa de Cabal:

  • Royal Food and Friends

Dosquebradas:

  • The Viking Burger

Santa Marta:

  • The Bull
  • The Cartel Burger & Ribs
  • Octava Burgers
  • Smoke House
  • Ibiza

Ibagué:

  • Angus Burger
  • Papitas y Compañía
  • Amador
  • Negra Burger
  • El Fantasma

Pasto:

  • Vangora
  • 22 Street
  • Biela
  • Parrilleros Fast Food
  • Migrante

Ipiales:

  • Biela

Valledupar:

  • The Brothers
  • Brangus Burger
  • Luca’s Food

Yopal:

  • 1800 Steak House
  • Majuca Hamburguesería
  • Foodbox Burger
  • Benditas Burgers
  • Crocante

Tunja:

  • Asado del Gordo
  • Hamburguesas del Fuego
  • Tiger Food
  • House Hamburguesería
  • Buffalo Beef Burger

Florencia:

  • Alma de Res
  • Rústicos
  • Baron Burger Boss
  • Homeshake
  • Voraz

Ocaña:

  • El Burro Burger
  • Vacanos
  • The Beer House

Leticia:

  • Herencias de Mãe
  • El Santo Ángel
  • Ámbar

Sincelejo:

  • Hunter & Butcher