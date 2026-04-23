La remolacha es uno de esos ingredientes que no solo destaca por su color intenso, sino también por sus beneficios para la salud.

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Es rica en antioxidantes, fibra y vitaminas, es ideal para incluir en la alimentación diaria de forma sencilla y deliciosa.

Si busca nuevas formas de consumirla sin complicarse en la cocina, aquí tiene cinco recetas fáciles que puede preparar en casa. ¡Manos a la cocina!

1. Ensalada fresca de remolacha

Ingredientes:

Remolacha cocida en cubos

Cebolla en tiras

Queso fresco

Limón, sal y aceite de oliva

Preparación: Mezcle todos los ingredientes en un bowl, agregue el aderezo al gusto y sirva fría.

2. Jugo de remolacha con zanahoria

Ingredientes:

1 remolacha

2 zanahorias

Jugo de naranja

Preparación: Licúe todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea. Puede colar si lo prefiere.

3. Remolacha al horno

Ingredientes:

Remolacha en rodajas

Aceite de oliva

Sal y pimienta

Preparación: Lleve al horno a 180 °C durante 30-40 minutos hasta que estén suaves y ligeramente doradas.

4. Dip de remolacha

Ingredientes:

Remolacha cocida

Yogur natural

Ajo

Limón

Preparación: Licúe todos los ingredientes hasta obtener una crema suave. Ajuste sal al gusto.

5. Arroz con remolacha

Ingredientes:

Arroz cocido

Remolacha rallada

Ajo y cebolla

Preparación :Sofría el ajo y la cebolla, agregue la remolacha y luego mezcle con el arroz hasta integrar bien.