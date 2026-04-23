La remolacha es uno de esos ingredientes que no solo destaca por su color intenso, sino también por sus beneficios para la salud.
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Es rica en antioxidantes, fibra y vitaminas, es ideal para incluir en la alimentación diaria de forma sencilla y deliciosa.
Si busca nuevas formas de consumirla sin complicarse en la cocina, aquí tiene cinco recetas fáciles que puede preparar en casa. ¡Manos a la cocina!
1. Ensalada fresca de remolacha
Ingredientes:
- Remolacha cocida en cubos
- Cebolla en tiras
- Queso fresco
- Limón, sal y aceite de oliva
Preparación: Mezcle todos los ingredientes en un bowl, agregue el aderezo al gusto y sirva fría.
2. Jugo de remolacha con zanahoria
Ingredientes:
- 1 remolacha
- 2 zanahorias
- Jugo de naranja
Preparación: Licúe todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea. Puede colar si lo prefiere.
3. Remolacha al horno
Ingredientes:
- Remolacha en rodajas
- Aceite de oliva
- Sal y pimienta
Preparación: Lleve al horno a 180 °C durante 30-40 minutos hasta que estén suaves y ligeramente doradas.
4. Dip de remolacha
Ingredientes:
- Remolacha cocida
- Yogur natural
- Ajo
- Limón
Preparación: Licúe todos los ingredientes hasta obtener una crema suave. Ajuste sal al gusto.
5. Arroz con remolacha
Ingredientes:
- Arroz cocido
- Remolacha rallada
- Ajo y cebolla
Preparación :Sofría el ajo y la cebolla, agregue la remolacha y luego mezcle con el arroz hasta integrar bien.