Las papas fritas, también conocidas como papas a la francesa, son el acompañante perfecto de muchas comidas, pues aportan crocancia y, según la preparación, sabores contrastantes que otorgan complejidad a los platos.

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Aunque la preparación de unas deliciosas papas fritas parezca una cosa sencilla y rápida, lo cierto es que alcanzar el punto ideal de fritura y sabor implica esfuerzo, sin que llegue a resultar difícil.

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Desde personas del común, que no forman parte de la industria gastronómica, pasando por puestos callejeros hasta restaurantes de comida gourmet y grandes cadenas de establecimientos de comida rápida, tienen sus trucos o secretos para que las papas fritas queden perfectamente crujientes y cargadas de un sabor exquisito.

Las recetas varían en cuanto a ingredientes, preparación y tiempo, dependiendo también del gusto general de los consumidores en cada región del mundo.

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Pero algo en lo que la mayoría de los amantes de las papas fritas coincide es en que no le gusta que estas queden blandas y sin un sabor especial que acompañe al resto de la comida, llámese hamburguesa, huevos fritos, bistec, pescado frito, pollo o chorizos, entre otros.

Una de las preparaciones más populares para conseguir el punto perfecto de crocancia en las papas a la francesa contiene vinagre, un producto versátil que se utiliza tanto para cocinar como para limpiar el hogar.

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En el caso de las papas fritas, el vinagre para mantener la forma de estas durante la cocción, de la siguiente manera:

En primer lugar se agrega vinagre blanco al agua en la que se van a cocinar las papas hasta alcanzar el hervor. Las propiedades del condimento líquido impiden que las papas se deshagan o pierdan su forma.

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La porción recomendada es una cucharada de vinagre por cada litro de agua.

Luego se secan las papas y se pasan a aceite bien caliente para realizar una fritura profunda. El resultado son unas papas a la francesa crujientes y con la forma intacta.

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Para darles sabor a las papas se les puede agregar al final sal, pimienta, paprika, orégano seco, cebolla en polvo o ajo en polvo.