La Policía Nacional de España encontró un cuerpo en las inmediaciones de una carretera de Madrid que podría corresponder al de una mujer colombiana de 63 años que desapareció en el Aeropuerto de Madrid-Barajas hace diez meses.

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El cadáver fue encontrado a finales del mes pasado en las inmediaciones de la autopista R-2 de Madrid y, a falta del resultado de las pruebas de ADN, las fuentes subrayan que “todo apunta” a que el cadáver hallado en Madrid es el de Orlinda Marín Trujillo, la colombiana desaparecida, y ya se lo han comunicado a la familia.

Orlinda, nacida en Cali, desapareció hace diez meses en el aeropuerto de Madrid-Barajas, donde hacía escala procedente de Ibiza, isla a la que viajó para visitar a unos familiares, y antes de embarcarse en un vuelo con destino a su país.

Según publica el diario ‘El Mundo’, la investigación policial descarta una muerte violenta, ya que la mujer padecía un tipo de demencia o deterioro cognitivo y pudo despistarse al salir al exterior del aeropuerto.

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El hallazgo del cadáver se produjo de manera fortuita por parte de operarios que se encontraban realizando tareas de desbrozo y mantenimiento en las inmediaciones del peaje de la R-2, a unos seis kilómetros del aeropuerto.

Las cámaras de seguridad captaron a la adulta mayor en una rotonda cercana al aeropuerto, donde intentaba detener un vehículo, tras lo que habría emprendido un camino a pie por las inmediaciones del aeropuerto.