Un extenso mensaje arremetiendo contra el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, escribió el presidente Gustavo Petro en la mañana de este miércoles 15 de abril. Esto luego de que el mandatario local cuestionara duramente la polémica paz total del Gobierno nacional, argumentando que esta ha traído un aumento en los casos de extorsión.

Desde el barrio Bellarena, el alcalde manifestó: “Esto es lo que nos ha traído la paz total, todo el barrio extorsionado, a los únicos que cuidan es a los bandidos”. Con esas palabras, el alcalde vinculó directamente la estrategia del Gobierno nacional con el clima de miedo que, según los vecinos, se vive en el sector.

Char describió un barrio donde las familias se protegen detrás de rejas y los comercios han tenido que cerrar por las amenazas. “Y la gente de bien tiene que gastarse la plata en rejas. Como si estuvieran en una cárcel”, dijo, aludiendo a la inversión en seguridad que han tenido que hacer los habitantes para protegerse.

Ante esto, el presidente Petro respondió en su cuenta de X: “El señor Char miente, las bandas delincuenciales que se extienden en el Caribe son hijas del paramilitarismo y la desigualdad social en las ciudades”, comenzó diciendo.

En su mensaje, el primer mandatario politizó la situación de inseguridad por la que atraviesa Barrnaquilla: “Una parte de la política mafiosa en el Caribe colombiano usa las bandas para conseguir y comprar votos y para su propia corrupción”.

“Es en esos políticos codiciosos y corruptos que está la verdadera causa de la delincuencia que golpea al pueblo caribeño”, cuestionó Petro y aseveró que Char “se ha rodeado” de estos políticos “y ha entregado a Barranquilla a la violencia”.

Finalmente, el jefe de Estado aseguró que fue él quien bajó la tasa de homicidios en la ciudad.

El señor Char miente, las bandas delincuenciales que se extienden en el Caribe son hijas del paramilitarismo y la desigualdad social en las ciudades.



Una parte de la política mafiosa en el Caribe colombiano afiliada a la extrema derecha, cuando el pueblo caribeño es liberal y… — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 15, 2026

Diferencias entre Char y el Gobierno por índices de seguridad

No es la primera vez que el presidente Petro y el alcalde Char tienen notorias diferencias sobre los índices de seguridad y homicidios en la ciudad.

“No se le olvide señor alcalde Char, que es mi gobierno el que ha logrado bajar la tasa de homicidios de Barranquilla a la mitad, y lo hemos hecho a través de un proceso de paz entre bandas que estaban desangrando la ciudad”, afirmó el mandatario en su momento cuando Char cuestionó duramente el traslado que se iba a hacer de algunos cabecillas de Los Pepes y Los Costeños a la capital del Atlántico.

En ese entonces, el mandatario de los barranquilleros dijo: “Mientras aquí hemos hecho inversiones en seguridad por más de 150.000 millones de pesos, con el esfuerzo de nuestra gente, para dar resultados importantes en la disminución de la criminalidad y extorsión,¿así es como nos respalda el Gobierno nacional?“.