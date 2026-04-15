Con un doblete de Arda Güler y un tanto de Kylian Mbappé, el Real Madrid gana 3-2 al Bayern e igualó la eliminatoria de cuartos de final tras los primeros 45 minutos del choque que disputan ambos equipos en el Allianz Arena.

Güler abrió el marcador a los 39 segundos tras un error de Manuel Neuer; cinco minutos después empató Pavlovic con un cabezazo a la salida de un córner; respondió de nuevo Güler a la media hora con un gol de falta

Volvió a empatar Harry Kane con un disparo desde dentro del área, y Mbappé desniveló la balanza tras culminar un contragolpe.