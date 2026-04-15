Jorge Barón, el icónico presentador de la televisión nacional, se dirigió sorpresivamente a la hinchada de la Selección Colombia, de cara al Mundial de la Fifa 2026. Su emotivo mensaje causó revuelo en las redes sociales.

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El comunicador decidió pronunciarse ante el pesimismo que, según él, rodea el presente del equipo colombiano. A través de una carta dirigida a los colombianos, que fue publicada en su cuenta oficial de Instagram, el presentador manifestó que él no ha perdido la fe en que la Selección Colombia pase a la primera ronda del Mundial.

“He dedicado más de 57 años de mi vida a recorrer cada municipio de este país. En todo este tiempo, he aprendido que las estrellas no se apagan por un mal ensayo, se apagan cuando el público deja de aplaudir. Hoy con profunda tristeza escucho algunos de mis compatriotas que no solo han perdido la fe, sino que están apostando firmemente por la catástrofe de nuestra Selección Colombia. Dicen que ”no pasamos de primera ronda" y que el “ciclo está muerto”, dijo Barón.

Se cuestionó además: “Yo les pregunto ¿desde cuándo la lógica mató el corazón del hincha? Ustedes hablan de táctica, yo hablo de fe. Si ustedes han decidido declarar la derrota anticipadamente, he determinado hacer lo contrario", enfatizó en su post.

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Señaló que pondrá a disposición de los colombianos su amuleto: ‘la patadita de la buena suerte’, la cual, según su apreciación, hará que la Selección triunfe y que la hinchada vuelva a tener fe en su equipo, y de no ser así, aseguró que “esta será mi última patadita”.

“He resuelto poner a disposición de todos los que aún tienen el coraje de creer, el amuleto más sagrado de mi trayectoria: Mi Patadita de la Buena Suerte. Esa que ha impulsado carreras musicales al estrellato mundial, hoy se la quiere entregar a nuestro equipo y a la hinchada de la selección Colombia”, culmina el comunicador en su emotivo mensaje.