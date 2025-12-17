El cantante colombiano Beéle lanzó este miércoles ‘La Patadita’, un single navideño en colaboración con el neoyorquino Elvis Crespo que rinde homenaje a una de las tradiciones más recordadas de la televisión colombiana, la “patadita de la buena suerte” del programa musical ‘El Show de las Estrellas’.

La canción combina el sonido caribeño característico de Beéle con la energía tropical del merengue que ha definido la carrera de Crespo, en un tema concebido para la celebración de fin de año y centrado en la unión, la alegría y los buenos augurios, según un comunicado de su equipo de prensa.

La “patadita de la buena suerte” era un gesto simbólico, asociado a la prosperidad y al éxito profesional, que durante décadas hacía el presentador colombiano Jorge Barón a los artistas invitados a su programa y se convirtió en una de sus señas de identidad.

Dirigido por Barón, por ‘El Show de las Estrellas’ pasaron figuras como Julio Iglesias, Raphael, Celia Cruz, Shakira, Maluma o J Balvin. Este último invitó al presentador a su más reciente concierto en Bogotá, en el que volvió a darle la simbólica “patadita”, como le dio en su primera aparición en el programa en 2008, cuando llevaba apenas dos años de carrera.

El videoclip de ‘La Patadita’ recrea el formato retro del programa televisivo de Barón, rebautizándolo bajo el nombre ‘El Show de la Coletera’. Fue grabado con cámaras antiguas y editado con las transiciones de estrellas y barridos característicos, y contó con la participación del propio Barón.

Los artistas reconocieron en un comunicado que la colaboración surgió de manera espontánea durante un encuentro en Bogotá a principios de año, y Crespo recordó que conoció a Beéle cuando éste era un adolescente.

Crespo, ganador de premios Grammy y Latin Grammy, lanzó este año el álbum ‘Poeta Herío’ y fue reconocido con su ingreso al Billboard Hall of Fame, consolidando una trayectoria de más de dos décadas en la música latina.

Para Beéle, ‘La Patadita’ llega tras un año clave en su carrera en el que fue nombrado por Billboard como el segundo artista latino de 2025, y su álbum ‘Borondó’ acumuló más de 6.300 millones de reproducciones globales, además de posicionarse entre los discos más escuchados del año en plataformas digitales.

El artista de Barranquilla culminará este miércoles ocho conciertos con entradas agotadas en el Movistar Arena de Bogotá.

