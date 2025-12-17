En Colombia, la música de diciembre es un fenómeno cultural único. A diferencia de otros países, la tradición navideña de este rincón de Sudamérica se divide en dos vertientes: los villancicos clásicos y la música bailable de diciembre, que para el colombiano tiene el mismo peso emocional en las novenas.

Pero sin duda alguna los villancicos mandan en las playlist y más a medidos de este mes para amenizar las novenas. Por ello, le consultamos a la IA cuáles considera son las mejores de estas canciones. Basados en su impacto histórico y popularidad en plataformas digitales esto arrojó:

Estos son los que dominan las reproducciones en YouTube y Spotify cada año desde el 16 de diciembre. Son piezas fundamentales de la identidad colombiana.

‘Tutaina’: es, posiblemente, el villancico más reproducido en Colombia. Su origen es incierto, pero la versión del Coro de Niños Cantores es la que suena en todos los hogares. Es corto, pegajoso y fácil de cantar para los niños.

‘Los Peces en el Río’: aunque es popular en toda Hispanoamérica, en Colombia tiene una carga nostálgica inmensa. Es de los más comentados en redes sociales por sus metáforas curiosas (“beben y beben y vuelven a beber”).

‘El Burrito Sabanero’: aunque es de origen venezolano (Hugo Blanco), Colombia lo adoptó como propio. Es el líder indiscutible en visualizaciones en YouTube durante la temporada.

‘Antón Tiruliruliru’: fundamental en las novenas de aguinaldos colombianas por su ritmo de marcha y su letra sencilla.

‘Mamá, ¿dónde están los juguetes?’ (Raquel Castaños): Es el villancico más comentado y debatido de la historia colombiana. Genera una mezcla de nostalgia y tristeza, y se ha convertido en un fenómeno de redes sociales (memes y recuerdos) por su letra desgarradora sobre la pobreza en Navidad.

“Si tuviera que elegir el “mejor” bajo el criterio de identidad pura, el ganador es ‘Tutaina’, ya que no existe un diciembre colombiano sin ese estribillo resonando en una sala llena de gente con panderetas y maracas”, señala la IA.