Compartir:
Por:  Maria Victoria Bustamante Fernandez

El departamento de Córdoba registró entre el 1° de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026 sesenta y tres casos de ciudadanos, de todas las edades, afectados con la manipulación de pólvora.

No olvide leer: Paseo a Coveñas, Sucre, terminó en tragedia: una niña se ahogó

La cifra denota un aumento de nueva casos más frente al mismo período anterior, lo que preocupa a las autoridades que reiteran el llamado a la ciudadanía a ser responsable frente a la manipulación de la pólvora debido a que esta no es un juego.

Dos hermanos fallecen en accidente de tránsito en vías de Córdoba

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud de Córdoba, de los 63 casos 14 corresponden a menores de 18 años y los artefactos que ocasionaron la mayoría de los casos son el tote, la mata suegra y los volcanes.

Le puede interesar: Seis heridos deja fuerte choque entre una camioneta y un automóvil en Altos de Riomar

Las mayores quemaduras fueron categorizadas en los grados 1 y 2, que son las de menor gravedad.

Por su parte en la ciudad de Montería los casos de afectados con pólvora fueron 20, una cifra muy superior a la del período anterior que solo tuvo 9. Los barrios La Castellana, El Mora, Brizalia, El Recreo y 25 de Agosto, de la comuna 8, reportaron el 30% de todas estas afectaciones.

Lea además: Apareció menor de 12 años que había sido reportada como desaparecida en el barrio Galán

Las autoridades mantendrán el monitoreo y seguimiento a esta situación ocasionada por la pólvora hasta el 17 de enero.