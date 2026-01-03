Por medio de un video que se hizo viral en redes sociales se conoció el reencuentro de la menor de 12 años que había sido reportada como desaparecida en la madrugada del viernes 2 de enero, luego de salir de su vivienda en el barrio Galán.

Las imágenes, que circularon ampliamente en plataformas digitales durante la noche del viernes, muestran el momento en que la adolescente vuelve a encontrarse con sus familiares, generando alivio entre vecinos y usuarios de redes sociales que habían compartido su búsqueda.

Posteriormente, la madre de la menor confirmó que su hija ya se encuentra con su familia y agradeció a Dios por haber permitido el regreso de la adolescente. La mujer evitó profundizar en detalles sobre lo ocurrido.

De acuerdo con la información conocida, la menor salió de su vivienda sin autorización de sus padres, presuntamente en compañía de una amiga que la habría invitado a asistir a un bazar. Ante la falta de información sobre su paradero durante varias horas, los familiares decidieron reportar la desaparición ante las autoridades y solicitar apoyo a través de los medios de comunicación.

El caso generó preocupación en la comunidad, especialmente por tratarse de una menor de edad. Finalmente, en horas de la noche del viernes, la adolescente regresó y pudo reencontrarse con sus seres queridos.

En el mismo hecho, la otra menor que la acompañaba cuya desaparición no había sido denunciada formalmente también regresó a su hogar.

Más allá de críticas o señalamientos, la comunidad expresó alivio por el regreso de ambas jóvenes. El caso quedó en conocimiento de las autoridades, que adelantan el seguimiento correspondiente.