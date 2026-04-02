Los cuatro astronautas del Artemis II despertaron este jueves dentro de la nave espacial Orión, tras despegar el pasado miércoles 1 de abril desde las instalaciones de la NASA.

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La tripulación tiene como objetivo en su primer día orbitar la Tierra alrededor de 24 horas para probar los sistemas, y luego decidir si continúa su camino hacia la Luna, que tomaría otros cuatro días, o aborta la misión.

El nuevo sistema concebido para Artemis aspira a ser la primera misión en llegar a la órbita de la Luna desde hace más de 50 años.

La tripulación está conformada por el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y la especialista Christina Koch, los tres de la NASA, así como Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA).

NASA Fotografía del 29 de marzo de 2023 cedida por la NASA de los miembros de la misión Artemis II, de izquierda a derecha, de los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Hammock Koch, junto con el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense, Jeremy Hansen.

Pudo conocerse que el equipo en tierra de la NASA despertó a los tripulantes con la canción ‘Sleepyhead’ de la banda Young & Sick a las 7:06 horas del este de Estados Unidos (11:06 GMT), “tras un breve periodo de descanso”, casi 12 horas después del lanzamiento desde Cabo Cañaveral, en Florida, según informó la agencia espacial.

“Los tripulantes ahora regresarán a un periodo de descanso por otras cuatro horas y media antes de que despierten otra vez para empezar su primer día entero en el espacio”, indicó la NASA.

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Sobre el estado de la misión, que despegó a las 18:35 hora local (22:35 GMT) desde las instalaciones de la NASA en Cabo Cañaveral (Florida, EE. UU.), el administrador de la agencia, Isaacman, dijo que la nave Orión, que trasladará a los astronautas hasta la órbita lunar, “se ha separado con éxito de la etapa central y sus paneles solares se han desplegado”.

“Más tarde hoy, el equipo de administración de la misión tendrá su primera reunión de la misión para evaluar los sistemas de la nave espacial y dará su aprobación para la próxima propulsión translunar que enviará a los astronautas fuera de la órbita de la Tierra y hacia la Luna por primera vez desde 1972″, añadió la NASA.

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