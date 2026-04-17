Un equipo de la Universidad de Yale identificó en Nuevo México el fósil de un antepasado de los cocodrilos. Se trata de una especie extinta con adaptaciones únicas en el cráneo y la mandíbula.

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Los investigadores señalaron que se identificó un Eosphorosuchus lacrimosa, un depredador terrestre que habitó hace aproximadamente 210 millones de años, en lo que hoy es el norte Nuevo México.

El hallazgo aporta datos inéditos sobre el surgimiento y la adaptación funcional de estas especies en el periodo Triásico tardío; además revela que la diversificación ecológica de estos animales comenzó antes de lo que se creía.

Cabe señalar que el estudio fue publicado en la revista Proceedings of the Royal Society B, donde los autores destacan que la coexistencia de este nuevo género con especies ya conocidas en el yacimiento de Ghost Ranch, es una muestra temprana de la evolución de los cocodrilos primitivos.

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El examen anatómico de Eosphorosuchus lacrimosa destaca una serie de adaptaciones que no son frecuentes entre los primeros crocodilomorfos.

Según el artículo científico, la especie hallada presenta un hocico corto y una estructura ósea facial especialmente robusta, lo que sugiere una capacidad de mordida superior a la de sus contemporáneos.